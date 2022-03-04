Os reajustes a servidores do ES, a arrecadação e a poupança

Palácio Anchieta, sede do governo estadual Crédito: Rodrigo Gavini

O governo do Espírito Santo fechou o ano de 2021 no azul, a maioria dos estados se saiu bem, graças ao aumento na arrecadação, que beneficiou também a União e alguns municípios. Parte do aumento de receita se deu devido a um motivo nada positivo, a inflação, com a alta, principalmente, dos combustíveis e da energia elétrica, fonte de ICMS.

Seja como for, o governo do estado encerrou 2021 com R$ 3,2 bilhões em resultado de caixa do tesouro estadual, a conta no azul já mencionada. Isso quer dizer que, considerando recursos próprios e transferências obrigatórias vindas do governo federal, tirando o que foi gasto, "sobrou" isso aí. O número consta no demonstrativo da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). E é algo positivo.

A questão é: a arrecadação tributária em 2021 aumentou 27%, mas parte disso foi graças a pontos fora da curva, a inflação. Algo que pode não se repetir em 2022.

O subsecretário do Tesouro Estadual, Bruno Pires Dias, garante que o governo levou em conta as variáveis e somente concedeu reajustes que são sustentáveis a longo termo, mesmo sem a arrecadação extraordinária.

"O governador somente permitiu reajustes dentro da perspectiva arrecadatória de cunho permanente ", afirmou Dias à coluna.

O reajuste linear de 6%, que não cobre perdas inflacionárias nos salários dos servidores, não agradou a todos.

Mas há categorias que foram contempladas com mais, como os policiais, que vão ter outros 4% de aumento, e os auditores fiscais da Receita Estadual, que vão ter a tabela remuneratória reajustada, em média, em 26% se a Assembleia aprovar a iniciativa do governo.

"O governo se mantém vigilante para não usar arrecadação extraordinária para bancar gastos permanentes. Não é possível agradar a todo o funcionalismo, mas foi até onde a situação fiscal permitiu. Foram várias reuniões em que fizemos o cálculo de esforço fiscal do governo, com cautela", pontuou o subsecretário.

POUPANÇA

O estado conseguiu, em 2021, uma poupança considerável, que equivale a 24% da receita corrente líquida. O percentual empata com o de Alagoas , segundo lugar. Em primeiro está o Mato Grosso , com 28%.

"A poupança corrente é subtrair da arrecadação os gastos de natureza corrente, que são folha de pagamento e custeio da máquina. O que sobra pode ser destinado a investimentos, com recursos próprios", pontuou Dias.

2022

Para 2022 o cenário é incerto. Além dos reflexos da pandemia, que imperaram até 2021, há o efeito da guerra na Ucrânia, que não se sabe quanto tempo vai durar. Pode haver aumento no preço dos combustíveis e desaceleração do crescimento mundial, do Brasil e, logo, do Espírito Santo.