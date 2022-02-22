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Eleições 2022

Candidatura de Contarato poderia ser recado a Casagrande, mas ele nem foi mencionado

Senador Fabiano Contarato foi lançado nesta segunda-feira (21) pelo PT como pré-candidato ao governo do ES

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 02:10

Públicado em 

22 fev 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

A presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, e o senador Fabiano Contarato
A presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, e o senador Fabiano Contarato Crédito: Iara Diniz
Ao lançar o senador Fabiano Contarato (ex-Rede) ao governo do Espírito Santo, o PT manda alguns recados ao PSB do governador Renato Casagrande: está disposto a dividir os votos da esquerda no primeiro turno das eleições no estado e tem o que barganhar nas negociações para a formação de uma federação.
Casagrande, por sua vez, é defensor de que não deve haver federação alguma, nem com o PT nem com outros partidos. Assim, está disposto a enfrentar Contarato nas urnas, se for preciso.
No Espírito Santo, com forte sentimento antipetista – e até antiprogressista, como admite o próprio Contarato – o governador talvez avalie que precise conquistar o voto dos conservadores.
Assim, encontrou-se com o ex-juiz Sergio Moro, à revelia dos petistas, e mantém proximidade com o Podemos, partido de Moro, abrigado no governo Casagrande. O PSB também flerta com o PSDB local.
Para além disso, o governador acena para policiais que, embora não sejam 100% bolsonaristas, compõem, via de regra, o eleitorado de direita. Integrantes das forças de segurança vão ter um reajuste salarial maior do que os demais servidores este ano.
Sempre que questionado sobre a candidatura de Contarato, Casagrande responde, polidamente, que é um pleito legítimo do PT, algo democrático e natural, sem problemas.
O governador foi mais enfático ao rebater as críticas de petistas por ter se encontrado com Moro. Endossou postagem do subsecretário Carlos Lopes, que escreveu que "o PT fez aliança até com Satanás" e não poderia questionar a conversa do socialista com o ex-juiz. Casagrande também afirmou que "lideranças" querem se arvorar "guardiãs da pureza ideológica."
Foi mais lenha na fogueira das negociações com o PT para a formação da federação. Mas o problema maior não está no Espírito Santo e sim em São Paulo, em que o PT tem Fernando Haddad como pré-candidato ao governo e o PSB tem Márcio França. Ninguém quer ceder.
Mesmo com o lançamento da pré-candiatura de Contarato, isso não quer dizer que o nome dele vai estar nas urnas em outubro. Se a federação com o PSB avançar, o que por enquanto é incerto, o PT pode recuar. As convenções partidárias, que selam os oficialmente os nomes dos candidatos, vão ser realizadas em julho. Até 31 de maio as federações devem estar formadas. As que quiserem mesmo formar.
CONTRA O GOVERNO ... BOLSONARO
Esta é uma análise feita considerando o cenário local, mas quem viu o lançamento da pré-candidatura de Contarato, na sede do PT, em Vitória, nesta segunda-feira (21), pode ter ficado com a impressão de que a disputa é no campo nacional.
Casagrande não foi mencionado. O senador tampouco fez críticas à gestão estadual. O alvo preferencial foi o presidente Jair Bolsonaro (PL). E a defesa entoada pelo pré-candidato e demais petistas foi do "legado do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma".
A prioridade, como foi afirmado mais de uma vez no evento, é a eleição de Lula. A estratégia, nos estados, é garantir palanque a ele.
O Espírito Santo, ou o que o pré-candidato e o partido pretendem implantar em um eventual governo, passou ao largo da discussão.
"É possível o Espírito Santo ter uma candidatura progressista, mas com P maiúsculo", bradou Contarato. Ele frisou que escolheu o PT por entender que o partido defende os pobres e não os banqueiros e empresários.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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