Casagrande endossa que "PT fez aliança até com satanás"

Entre as agendas de sexta-feira (11) no Espírito Santo e o "Encontrão do Podemos", em Vila Velha, neste sábado (12), o pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro
(Podemos) esteve com o governador Renato Casagrande
(PSB). Os dois tomaram café na residência oficial da Praia da Costa.
A conversa foi alvo de críticas de integrantes do PT, com quem o PSB negocia a formação de uma federação.
Casagrande e Moro trataram de assuntos locais e nacionais. Moro chegou ao evento do Podemos elogiando a gestão estadual dos últimos 20 anos, incluindo a atual.
No Twitter, já após a conversa com Moro, Casagrande curtiu e comentou a seguinte publicação do subsecretário estadual de Políticas Sobre Drogas, Carlos Lopes:
"O PT quando esteve no poder fez aliança até com satanás, agora vem querer regular quem o governador recebe? Me poupem desse falso moralismo ou puritanismo ideológico!".
O governador concordou: "Boa afirmação, amigo!!!"