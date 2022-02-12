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Federação?

Casagrande endossa que "PT fez aliança até com satanás"

Governador do ES esteve com Sergio Moro neste sábado (12). Agenda foi alvo de críticas de petistas

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 16:27

Públicado em 

12 fev 2022 às 16:27
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro em conversa na residência oficial da Praia da Costa
Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro em conversa na residência oficial da Praia da Costa Crédito: Bruno Fritz/Divulgação
Entre as agendas de sexta-feira (11) no Espírito Santo e o "Encontrão do Podemos", em Vila Velha, neste sábado (12), o pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro (Podemos) esteve com o governador Renato Casagrande (PSB). Os dois tomaram café na residência oficial da Praia da Costa. 
A conversa foi alvo de críticas de integrantes do PT, com quem o PSB negocia a formação de uma federação. 
A presidente do PT no Espírito Santo, Jackeline Rocha, por exemplo, avaliou que o encontro do socialista com o ex-juiz causa "desconforto", considerando que Lula e Moro são adversários figadais.
Casagrande e Moro trataram de assuntos locais e nacionais. Moro chegou ao evento do Podemos elogiando a gestão estadual dos últimos 20 anos, incluindo a atual. 
No Twitter, já após a conversa com Moro, Casagrande curtiu e comentou a seguinte publicação do subsecretário estadual de Políticas Sobre Drogas, Carlos Lopes: 
"O PT quando esteve no poder fez aliança até com satanás, agora vem querer regular quem o governador recebe? Me poupem desse falso moralismo ou puritanismo ideológico!".
O governador concordou: "Boa afirmação, amigo!!!"

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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