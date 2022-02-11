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Eleições 2022

Filiação de Hartung ao PSD com "projeto nacional" mexe no tabuleiro político do ES

Ex-governador, de acordo com o partido, vai integrar a legenda nos próximos dias. Hartung pode disputar o Senado, mas há outras opções no radar

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 02:10

Públicado em 

11 fev 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Paulo Hartung
Paulo Hartung vai se filiar ao PSD Crédito: Arthur Louzada
A filiação do ex-governador Paulo Hartung (sem partido) ao PSD de Gilberto Kassab já está selada. E a possível entrada dele no conturbado cenário da terceira via na disputa pela Presidência da República é tratada como hipótese menos especulativa.
Kassab, presidente nacional do PSD, já disse que, se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não quiser concorrer ao Palácio do Planalto, Hartung seria convidado a assumir o posto.
O ex-governador também poderia disputar o Senado.
O presidente do PSD no Espírito Santo, Neucimar Fraga, no entanto, afirma que Hartung está mais animado "para um projeto nacional". 
O ex-governador tem estado ao lado de lideranças nacionais e participado da discussão sobre a sucessão presidencial. Foi uma espécie de senhor Miyagi para Luciano Huck, que preferiu seguir a carreira de apresentador de TV, e é próximo de economistas e cientistas políticos.
Para se viabilizar na disputa pela Presidência da República, vai precisar mais do que animação. As pesquisas de intenção de voto – que retratam o cenário de hoje, frise-se –, mostram o ex-presidente Lula (PT) na dianteira, seguido por Bolsonaro. 
Na mais recente pesquisa Genial/Quaest o petista tem 45%; Bolsonaro tem 23%; O ex-juiz Sergio Moro e o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) aparecem embolados e com 7% cada um. Pacheco, do PSD, está entre os que nem pontuaram.
A terceira via é mais metafísica do que algo concreto. Em tese, deve ser representada por alguém capaz de aglutinar os eleitores que não querem votar em Lula nem em Bolsonaro. Até agora, ninguém se mostrou competitivo a tal ponto.
OUTRAS OPÇÕES
O PSD, como Neucimar Fraga admite, está dividido no país. Alguns membros querem que o partido apoie Lula já no primeiro turno. outros, que o apoio seja dado a Bolsonaro. "Mas todos concordam quando o assunto é uma candidatura própria", ressaltou o presidente do PSD estadual.
E O ES?
Se Hartung disputar o Senado, a corrida pela única vaga destinada ao Espírito Santo fica ainda mais acirrada. 
Entre os pré-candidatos ao posto estão o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (Republicanos) e o ex-senador Magno Malta (PL). A vida deles ficaria complicada caso o ex-governador participasse do pleito.
Se, por outro lado, Hartung participar de um "projeto nacional", o caminho fica bem menos tortuoso para quem quer ser senador.

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NÃO É DE DIREITA, NÃO É DE ESQUERDA
Hartung se define como de centro-esquerda. Já o PSD, de acordo com Kassab, que fundou a sigla, "não é direita, de esquerda e nem de centro". O fundador e presidente é uma espécie de raposa política, vai para onde o vento da política se mostra mais favorável.
O partido elegeu 35 deputados federais na última eleição. Um deles, Fabio Faria, virou ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, mas, no passado, já apoiou Lula.  

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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