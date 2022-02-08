Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fogo no parquinho

A Assembleia do ES e o passaporte vacinal eleitoral

Maioria dos deputados estaduais rejeitou votar em regime de urgência, a jato, medida que vai contra a exigência de comprovante de vacinação

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 02:30

Públicado em 

08 fev 2022 às 02:30
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Ellen Campanharo/Ales
O governo do estado conseguiu derrubar nesta segunda-feira (7), no plenário da Assembleia Legislativa, iniciativas de deputados que, em ano eleitoral, pretendiam votar a jato medidas populistas e discutíveis, do ponto de vista jurídico. 
Torino Marques (PSL) e Carlos Von (Avante) queriam que projetos de decreto legislativo contra o passaporte vacinal, que é a exigência de comprovante de que a pessoa tomou as vacinas contra Covid-19 para acessar bares e restaurantes, fossem votados em regime de urgência.
Quando a votação ocorre nessa modalidade, os textos tramitam rapidamente, recebem pareceres orais nas comissões temáticas da Casa e praticamente não há debates sobre o tema. 
Havia ainda requerimentos de urgência para projetos que congelam a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); para o que susta portaria da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) que autorizou o aumento da passagem do Transcol; e para projeto que pretendia derrubar os efeitos da portaria que permite aos ônibus sair dos terminais com passageiros em pé. Aliás, mesmo antes da portaria os ônibus já saíam superlotados.
Sobre o passaporte vacinal, não é estranho que deputados bolsonaristas queiram defender a liberdade de uma pessoa colocar a vida de outras em risco. Afinal, "todos nós vamos morrer um dia". Estranho seria se outros parlamentares embarcassem na ideia.
Como há uma forte onda de desinformação – e ignorância mesmo –, teve deputado que não quis se indispor com a parcela da população que faz coro ao discurso do presidente da República e se coloca contra o passaporte vacinal. Outros não querem ficar mal com a maioria, que se vacina, e disseram ser a favor dos imunizantes, mas contra o passaporte.
Deixaram claro que votavam contra o projeto tramitar em regime de urgência, não contra a iniciativa em si.
Independemente dos argumentos, a simples votação dos requerimentos de urgência mostra que a oposição, ainda que em minoria, consegue mobilizar temas na Assembleia Legislativa, com a anuência do presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), que pautou os pedidos já para esta segunda, na primeira sessão ordinária do ano.
Erick é pré-candidato ao governo do estado. Já os deputados bolsonaristas querem se reeleger, precisam a todo o tempo exibir para suas bases que estão de acordo com a cartilha ideológica negacionista. Assim, chocam, viralizam.
Agora, ir à frente com as propostas são outros quinhentos. Votar a toque de caixa não conseguem, como ficou provado. Ao todo, 18 deputados foram contra o regime de urgência e sete, a favor.

Veja Também

A discreta atuação dos políticos do ES no cenário nacional

Kassab diz que, se Pacheco não quiser, pode convidar Hartung a disputar Presidência da República

IPVA
Quanto ao IPVA, quem não quer pagar menos imposto? Em Minas Gerais, a base de cálculo foi congelada, a partir do projeto de um deputado estadual, aprovado pelo Legislativo daquele estado. 
A lei foi sancionada pelo governador Romeu Zema (Novo). Em ano eleitoral, é difícil resistir, mesmo abrindo mão de receita.
No Espírito Santo, o líder do governo na Assembleia, Dary Pagung (PSB), pediu mais tempo para analisar a proposta. "Que possa tramitar nas comissões, para que possamos discutir com o governo do estado, com os órgãos competentes", discursou.
"Se passar no trâmite normal vai demorar, tem projeto que está demorando mais de um ano", rebateu Hudson Leal (Republicanos).
Seguindo a orientação do governo, 20 deputados votaram contra o regime de urgência. Oito votaram sim e foram derrotados. O projeto vai tramitar no tempo normal.
"Voto contra a urgência, mas quero ressaltar que há um acordo no mérito. É preciso sentar para encontrar uma saída política", ressaltou a deputada Iriny Lopes (PT).

LEIA MAIS

Servidores do Tribunal de Justiça do ES vão ter 6% de reajuste salarial

Aliança entre Cidadania e PSDB pode afastar ou atrair aliados para Casagrande

MDB em pé de guerra no ES: juíza impede recondução de Rose de Freitas no comando

Curtas políticas: Soraya Manato e Bolsonaro entram em rota de colisão devido a projeto

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Covid-19 Vacinas contra a Covid-19 Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de vagas em Colatina gera reclamações após suspensão do estacionamento rotativo
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento
Imagem de destaque
Acidente de trabalho: 8 direitos garantidos por lei

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados