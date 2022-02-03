Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Kassab diz que, se Pacheco não quiser, pode convidar Hartung a disputar Presidência da República

Presidente nacional do PSD também mencionou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como alternativa a Rodrigo Pacheco na corrida pelo Palácio do Planalto

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 09:06

Públicado em 

03 fev 2022 às 09:06
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Paulo Hartung
Vitória Summit realizado no Hotel Ilha do Boi em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, já tem planos B e C caso o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recue da intenção de disputar o Palácio do Planalto.
Pacheco é filiado ao PSD e alcançou 1% das intenções de voto na mais recente pesquisa Ipespe.
“Teriam outros bons quadros, não fosse a candidatura do Pacheco, que poderíamos apoiar, são sempre lembrados dentro do partido, tem o Eduardo Leite (governador do Rio Grande do Sul), que não deixa de ser um grande quadro, o nome do Paulo Hartung... estou dizendo de candidaturas que poderiam ser convidadas para ser candidatos, convidados", afirmou Kassab em entrevista ao programa "Em Foco", da Globonews, que foi ao ar nesta quarta-feira (2).
"O Eduardo Leite tem muitos admiradores do partido que eu entendo que tem vontade de convida-lo, caso o Pacheco não queira ser, o Paulo Hartung, e outros quadros da política brasileira. Mas, sinceramente, eu vou falar aqui com a responsabilidade: eu acredito que nosso candidato será o Rodrigo Pacheco”, complementou o presidente nacional do PSD.
Eduardo Leite é filiado ao PSDB, disputou com o governador de São Paulo, João Doria, as prévias do partido. Na eleição interna, Doria foi escolhido pré-candidato à Presidência da República. Para que Leite seja candidato, só se deixar o ninho tucano.
Hartung, por sua vez, está sem partido. É cotado para disputar o Senado pelo Espírito Santo e foi convidado pelo PSD a ingressar no partido.

LEIA MAIS 

Aliança entre Cidadania e PSDB pode afastar ou atrair aliados para Casagrande

MDB em pé de guerra no ES: juíza impede recondução de Rose de Freitas no comando

Curtas políticas: Soraya Manato e Bolsonaro entram em rota de colisão devido a projeto

"Vou cumprir o que o partido determinar", diz Contarato sobre filiação ao PT

Curtas políticas: Fechamento do comércio não está em discussão, diz Casagrande

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Paulo Hartung PSD Rodrigo Pacheco Eleições 2022 Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados