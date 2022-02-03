Kassab diz que, se Pacheco não quiser, pode convidar Hartung a disputar Presidência da República

"O Eduardo Leite tem muitos admiradores do partido que eu entendo que tem vontade de convida-lo, caso o Pacheco não queira ser, o Paulo Hartung, e outros quadros da política brasileira. Mas, sinceramente, eu vou falar aqui com a responsabilidade: eu acredito que nosso candidato será o Rodrigo Pacheco”, complementou o presidente nacional do PSD.