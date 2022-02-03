Kassab diz que, se Pacheco não quiser, pode convidar Hartung a disputar Presidência da República

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, já tem planos B e C caso o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
, recue da intenção de disputar o Palácio do Planalto.
Pacheco é filiado ao PSD e alcançou 1% das intenções de voto na mais recente pesquisa Ipespe.
“Teriam outros bons quadros, não fosse a candidatura do Pacheco, que poderíamos apoiar, são sempre lembrados dentro do partido, tem o Eduardo Leite (governador do Rio Grande do Sul), que não deixa de ser um grande quadro, o nome do Paulo Hartung
... estou dizendo de candidaturas que poderiam ser convidadas para ser candidatos, convidados", afirmou Kassab em entrevista ao programa "Em Foco", da Globonews, que foi ao ar nesta quarta-feira (2).
"O Eduardo Leite tem muitos admiradores do partido que eu entendo que tem vontade de convida-lo, caso o Pacheco não queira ser, o Paulo Hartung, e outros quadros da política brasileira. Mas, sinceramente, eu vou falar aqui com a responsabilidade: eu acredito que nosso candidato será o Rodrigo Pacheco”, complementou o presidente nacional do PSD.
Eduardo Leite é filiado ao PSDB, disputou com o governador de São Paulo, João Doria
, as prévias do partido. Na eleição interna, Doria foi escolhido pré-candidato à Presidência da República. Para que Leite seja candidato, só se deixar o ninho tucano.
Hartung, por sua vez, está sem partido. É cotado para disputar o Senado pelo Espírito Santo e foi convidado pelo PSD a ingressar no partido.