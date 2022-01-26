Curtas políticas: Fechamento do comércio não está em discussão, diz Casagrande

O deputado Marcelo Santos contou, em discurso na solenidade de lançamento do Fundo Cidades, que comprou um sabão em pó novo, que prometia, na embalagem, exercer várias funções. Ao chegar em casa, ouviu críticas da esposa, que preferia um sabão em pó conhecido, que tem as mesmas propriedades e funciona, comprovadamente. O novo sabão não teve bom desempenho.

Marcelo transformou o episódio em parábola. Com bastante, digamos, criatividade, comparou o governador Renato Casagrande a um sabão em pó "já testado" que deve continuar a ser usado, ou seja, permanecer no governo e não ser substituído por uma "aventura", que seria o sabão em pó que promete mundos e fundos. "Nosso sabão em pó experimentado, Renato Casagrande, está ali", bradou Marcelo.

Para completar, o próprio governador comprou a história e disse que o governo é um sabão em pó tão bom que deixa as coisas transparentes, tanto que o estado é primeiro lugar no ranking de transparência, e apontou para o titular da Secretaria de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, que, felizmente, não deu continuidade à parábola.

A conclusão da coluna é apenas uma: o deputado Marcelo tem que usar mais a máquina de lavar.