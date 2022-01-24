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Auxílio-alimentação

Servidores da Câmara de Cariacica vão receber R$ 1 mil extra

Benefício vai ser pago a funcionários efetivos e comissionados. Categoria ficou  sem abono no final do ano passado

Públicado em 

24 jan 2022 às 08:57
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Câmaras e prefeituras
Câmara Municipal de Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Servidores da Câmara de Cariacica vão receber R$ 1 mil extra
Os servidores da Câmara de Cariacica vão receber duas parcelas de R$ 500 cada uma, como auxílio-alimentação extra. No final do ano passado eles não receberam abono, uma vez que a lei federal 173/2020 proibia a concessão do benefício até 31 de dezembro de 2021.
Assim, a verba torna-se uma espécie de abono. A lei que permite o pagamento foi aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito Euclério Sampaio (DEM).
"§ 1º. O pagamento do auxílio-alimentação previsto no caput deste artigo será efetuado em 02 (duas) parcelas fixas e sucessivas de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, preferencialmente nos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2022, em folha de pagamento", diz o texto da lei municipal.
Servidores efetivos e comissionados vão receber.  Vereadores, não.
Se precisar, a Câmara vai poder pedir mais dinheiro ou remanejar recursos para arcar com a despesa. 
"Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, ficando autorizada a abertura de créditos suplementares, se necessário".

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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