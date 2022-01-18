Da Vitória vai para o PP e pode entrar na disputa pelo Senado

Deputado federal Josias da Vitória Crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados

Eleito pelo Cidadania em 2018, o deputado federal Josias Da Vitória está de mudança para o Progressistas, o PP. O evento de filiação está marcado para o dia 11 de março. Da Vitória é cabo da reserva da Polícia Militar e não se distancia muito da maioria dos colegas de profissão quando o assunto é o governo Bolsonaro. O PP compõe a base de apoio ao presidente da República.

O deputado também é casagrandista. O Cidadania é um dos partidos mais próximos ao governador do Espírito Santo. A migração para o PP não vai tornar Da Vitória menos aliado de Renato Casagrande (PSB).

Aliás, ao contrário, pode permitir que o parlamentar lance candidatura ao Senado, na chapa do governador. O PP, no Espírito Santo, está ao lado de Casagrande. O deputado federal Evair de Melo , um dos vice-líderes de Bolsonaro na Câmara, é um ponto fora da curva.

Mas a direção estadual do PP está fechada com Casagrande, e com chancela da Executiva nacional, de acordo com o presidente do PP no Espírito Santo, Marcus Vicente, que é secretário de estado de Saneamento e Habitação.

Da Vitória diz que não tratou do assunto Senado com o PP ou com quaisquer lideranças partidárias. Não quer se antecipar. "Penso que aqueles que se colocam candidatos a senador individualmente acabam se antecipando a uma agenda cronológica que precisa ser construída a várias mãos. Isso é uma solução para o projeto de um grupo, mas mais à frente", afirmou.

Ele não deixa de dizer, no entanto, que colegas deputados e lideranças políticas do estado o incentivam a aceitar a empreitada.

Se Da Vitória vai mesmo disputar o Senado ou a reeleição, somente o tempo dirá. Marcus Vicente sustenta que ainda é cedo para bater o martelo. "Ele colocou o nome à disposição do partido. (O cargo que vai disputar) está em aberto", ressaltou o presidente estadual do PP.

O que nos leva de volta a Evair de Melo. Recentemente, a Folha de S. Paulo registrou que bolsonaristas trabalham para que ele, e não o senador Magno Malta (PL), seja o candidato ao Senado do grupo no estado.

Em conversa com a coluna nesta segunda-feira (17), Evair desfiou um rosário de impressões e críticas ao governo Casagrande e, de alguma forma, ao secretário Nésio Fernandes, da Saúde, quando questionado se pretende disputar mais um mandato na Câmara ou se quer concorrer ao Senado.

No fim das contas, não respondeu. Frisou que vai trabalhar para que haja o que considera bons nomes disputando cargos no Congresso.

"Estou trabalhando para ter nomes extraordinários para deputado federal e senador. Custou muito caro para o Espírito Santo não ter feito um debate qualitativo sobre quem iria para Brasília. Historicamente, nossas bancadas ficam devendo ao estado. Vão a Brasília para voltar para outro cargo ou para fazer discussão político-ideológica. Vão no último avião e voltam no primeiro", alfinetou.

Evair é deputado federal desde 2015. Foi eleito pela primeira vez um ano antes, pelo PV e até já integrou, vejam só, o primeiro governo Casagrande.

Da Vitória é o coordenador da bancada. Sobre a chegada do colega ao PP, Evair disse que ele é bem-vindo, mas não teceu comentários.

"Não tenho vida partidária orgânica. O convite (a Da Vitória) foi feito pela Executiva estadual e acertado com Brasília. Tenho boa relação com o partido, que me dá liberdade de trabalho. Seja bem-vindo ao Progressistas (Da Vitória). O importante é que o partido vai estar com Jair Bolsonaro", emendou.

O fato é que se já era improvável Evair ser candidato ao Senado permanecendo no PP, com a chegada de Da Vitória o quadro fica ainda mais complicado. O PP não lançaria um nome ao Senado à revelia do governador. "Ele (Evair) disse que é candidato à reeleição", lembrou o presidente estadual do PP.

"Fico no Progressistas porque o Progressistas vai caminhar com Jair Bolsonaro", ressaltou Evair, mais de uma vez, à coluna. O PP integra o Centrão , conjunto de partidos fisiológicos que é o esteio do governo do presidente da República.

Da Vitória, por sua vez, diz ter uma relação "muito boa, excepcional" com Evair. Quanto ao governo Bolsonaro, o futuro deputado do PP lembra que já se posicionou contra propostas do governo federal que iam de encontro aos interesses do estado, mas que, ideologicamente, é mais alinhado ao Progressistas que ao Cidadania.

"Tenho uma atuação mais voltada com a direita", destacou. Ele teve, no entanto, passagens por PDT e PPS (Cidadania), siglas de esquerda. Disse que não iniciou a carreira política por um partido direitista porque não teve oportunidade, uma vez que a maioria dessas agremiações estava ao lado do então governador Paulo Hartung.

A DISPUTA PELO SENADO