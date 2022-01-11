União Brasil no ES: de indefinições até evento inspirado no presidente da França

Deputado federal Felipe Rigoni, eleito pelo PSB, agora integra partido de centro-direita Crédito: Ricardo Medeiros

O DEM estadual é presidido pelo ex-senador Ricardo Ferraço (sim, ele saiu do PSDB). Já no PSL o comando é do deputado estadual Coronel Alexandre Quintino. Quando a Justiça Eleitoral efetivar a criação do União Brasil, Ricardo vai presidir o partido. Quintino vai integrar a executiva estadual, em posto ainda a ser definido.

Há muitas outras indefinições no caminho do superpartido. Rigoni é pré-candidato ao governo do Espírito Santo. No primeiro mandato na Câmara Federal, ele ainda tem que viabilizar a candidatura. O terreno é árduo.

A bancada de deputados estaduais está turbinada, mas a formação de chapa para a eleição de federais é um complicador.

A decisão sobre lançar ou não um nome ao Palácio Anchieta deve dar o tom do destino do União Brasil no estado. Rigoni contou à coluna que vai adotar uma estratégia inspirada no presidente da França, Emmanuel Macron.

O francês lançou o movimento En marche! (Em marcha!) antes de ser eleito para liderar o país. "Ele fez por vários meses uma série de conversas com a população francesa. Vamos fazer isso, eu, minha equipe e voluntários. Vamos às ruas perguntar aos capixabas o que esperam para o próximo ciclo no Espírito Santo. Vamos juntar isso com o diagnóstico técnico e apresentar um projeto de estado", narrou Rigoni.

Para se viabilizar como candidato, o deputado tem que se tornar mais conhecido pelos eleitores e ser considerado alguém com chances de vencer. Ele diz que vai dar tempo de fazer os seminários (o Em Marche capixaba) e tudo o mais.

Mas é uma tentativa, o próprio Rigoni admite que o projeto do grupo político dele pode ser apresentado a outro pré-candidato, até mesmo ao governador Renato Casagrande (PSB).

"Para mim, o importante é o projeto, mas estou engajado em me tornar viável", afirmou o deputado.

Além da candidatura, ou não, ao Palácio Anchieta, o União Brasil tem o objetivo de eleger deputados estaduais e federais.

A bancada na Assembleia Legislativa já conta com quatro membros: Theodorico Ferraço, Torino Marques, Quintino e Esmeraldo.

Theodorico avalia que "mais dois ou três" deputados podem se juntar ao grupo. A bancada estadual, assim, ficaria ainda mais forte. E isso não atrapalharia a formação de chapa para a reeleição.

Já quanto à eleição para a Câmara Federal a coisa aperta.

"A situação está de vaca não reconhecer o bezerro. Para deputado estadual está tranquilo, mas para federal todos os partidos estão com dificuldade. Um partido tem um, no máximo dois nomes bons de voto, mas e os demais?", avaliou Theodorico.

"Um terceiro colocado (em intenção de voto) começa a pensar em outro partido. O PSB tem Givaldo Vieira e Jacqueline Moraes. E os outros, vão ficar (no partido) só para somar votos para eles? O PP tem Evair de Melo, Marcos Vicente e Da Vitória (que deve sair do Cidadania). Eles fazem dois. O DEM tem a Norma (Ayub, esposa de Theodorico) e o Rigoni que, se não for candidato ao governo, deve tentar a reeleição, mas e os outros (para formar uma chapa)", complementou o demista.

"Com o União Brasil, quantos vão sair e quantos vão entrar?", fica aí o questionamento.

NA ASSEMBLEIA

Theodorico, filiado ao DEM, declara-se independente em relação ao governo Casagrande, embora profira frases que parecem ditas por quem é de oposição – "Não sou governista, não visito o Palácio Anchieta e não pretendo visitar tão cedo" –; Torino, formalmente filiado ao PSL, faz oposição; Quintino (PSL) é aliado do governador e Esmeraldo (DEM), também.

Como uma bancada tão diversa pretende se posicionar em relação à administração estadual em pleno ano eleitoral?

"A gente vai ter que esperar a sinalização da (Executiva) nacional. Não podemos caminhar em desacordo com a nacional, esperamos uma diretriz.Se a nacional não se posicionar a Executiva estadual vai ter que se posicionar. Creio que vai ter uma votação interna. É complicado a gente falar agora, faltando quatro meses para as decisões principais", avaliou Quintino.

Entre as "decisões principais" está se o União Brasil vai ou não lançar candidatura própria ao governo do Espírito Santo. E ainda quem vai apoiar para a Presidência da República.

"Ao menos no primeiro turno, não vai ser Bolsoanaro nem Lula", adiantou Rigoni. O partido, de centro-direita, mantém conversas com Sergio Moro (Podemos).

"Vamos aguardar a consolidação do União Brasil, em fevereiro (quando o TSE deve dar o aval para fusão de DEM e PSL) Para abrir diálogo com parlamentares e para ter convergência", resumiu Ricardo Ferraço.