Felipe Rigoni diz que 'orientação liberal' motivou escolha de novo partido

Parte do papel que eu quero cumprir: montar um projeto de Estado. O Espírito Santo, se for dividir os últimos 100 anos, dá para quase dividir em blocos de 20 anos. E esse último bloco, do Paulo e Renato, foi muito bom, está sendo um bloco muito bom. A gente ajeitou as contas, aumentou a transparência. O que eu quero cumprir é conseguir esse plano para o próximo ciclo, se isso vai culminar no apoio da candidatura do Renato, a uma outra candidatura, ou uma própria do partido, inclusive minha, ninguém sabe. Isso será discutido com o partido.