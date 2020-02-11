Felipe Rigoni é perdoado pelo PSB, mas mantém ação para deixar partido

Deputado federal Felipe Rigoni (PSB) Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O deputado argumenta que foi ofendido por membros do partido após ter votado a favor da reforma da Previdência. Rigoni, que pertence ao Movimento Acredito, afirma ter assinado uma carta com o PSB, antes de se filiar, em que o partido reconhecia a independência para o deputado ao votar em plenário.

"O acordo que tínhamos não foi respeitado. Por isso vou continuar com o processo. O partido não deixou de fazer as ofensas contra mim e, mesmo após retirar as sanções, não me pediu desculpas e nem me procurou para conversar. Não é algo como se eu tivesse que pedir a absolvição do PSB, fiz algo que era meu direito. Espero que nos próximos dias o relator do processo (ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto) manifeste sua posição", revela o parlamentar.

A direção do partido chegou a suspender Rigoni e outros parlamentares favoráveis a reforma. Com a suspensão, eles ficaram impedidos de participar de comissões, relatar projetos, votar pela bancada e assumir o tempo de liderança para discursos na Câmara. Os advogados do partido apresentaram as alegações finais no processo em que Rigoni move contra o partido, para tentar se desfiliar. Nos argumentos, o partido cita que em reunião no último dia 5 de fevereiro foi decidido pôr fim a todas sanções disciplinares.

O Ministério Público Eleitoral intimou o deputado a se manifestar se irá continuar com a ação de desfiliação ou se, após a suspensão das sanções, desistirá do processo, o que, pelas declarações do parlamentar, não deve acontecer. Após a resposta de Rigoni, o MP produz seu parecer sobre o caso, que será analisado pelo relator no TSE.

A reportagem procurou o PSB sobre o caso de Rigoni, mas ainda não obteve retorno. Assim que a demanda for respondida, esta matéria será atualizada.

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