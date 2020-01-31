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Eleições 2020

PSB lança Ted Conti pré-candidato a prefeito de Vila Velha

Presidente estadual do partido não descarta, no entanto, uma mudança de planos até a definição das candidaturas oficiais

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 23:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 23:04
Deputado federal Ted Conti em discurso na Câmara Crédito: GILMAR FELIX
O PSB, partido do governador Renato Casagrande, lançou, nesta quinta-feira (30), o deputado federal Ted Conti como pré-candidato à Prefeitura de Vila Velha. 
Ted está no primeiro mandato na Câmara, como suplente da coligação de Paulo Foletto (PSB), que se licenciou do Legislativo para ser secretário de Estado da Agricultura.

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O lançamento da pré-candidatura ocorreu num evento do PSB canela-verde. Ted diz que atendeu a um pedido de Casagrande feito em dezembro. "O governador, a Executiva estadual e a Executiva municipal me pediram para compor a chapa em Vila Velha, pela importância do município. Por enquanto é só uma pré-candidatura e nada mais", afirma o deputado. 
Há uma considerável distância entre pré-candidatura e candidatura para valer, que é definida em convenção partidária. 
O próprio presidente estadual do PSB, Alberto Gavini Filho, que participou do evento em Vila Velha, deixa isso bem claro: "Ele (Ted) se colocou à disposição. Ele poderá até não ser candidato se aparecer uma proposta diferenciada". 
As convenções partidárias para a escolha dos candidatos deverão ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto, de acordo com o calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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"Mas hoje não tem nada que substitua essa condição do Ted (de pré-candidato)", pontua Gavini.
Ele conta que o PSB é próximo ao PSDB do prefeito Max Filho, o único da Grande Vitória que pode tentar a reeleição (porque não está no segundo mandato consecutivo) e até faz parte da gestão do tucano. Conversas com outros partidos continuam em curso.

GUARAPARI

Ted Conti, natural de Muqui, mora em Guarapari. Mas o PSB tem outros planos na cidade. "Em Guarapari temos o Gedson (Gedson Merizio), nosso pré-candidato há muito tempo. Ele lá tem vivência política mais forte, mais antiga, foi vereador várias vezes e candidato a deputado", avalia. 
Ted diz que foi criado em Vila Velha, tem familiares na cidade e também já morou lá. 
Em Vila Velha o PSB também tem outro nome, o do secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata. "O livro de pré-candidaturas foi aberto hoje. Se o Edmar Camata quiser colocar o nome, também será bem-vindo. O Ted se colocou à disposição", complementa o presidente estadual do PSB.  

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