PSB lança Ted Conti pré-candidato a prefeito de Vila Velha

Deputado federal Ted Conti em discurso na Câmara Crédito: GILMAR FELIX

Ted está no primeiro mandato na Câmara, como suplente da coligação de Paulo Foletto (PSB), que se licenciou do Legislativo para ser secretário de Estado da Agricultura.

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O lançamento da pré-candidatura ocorreu num evento do PSB canela-verde. Ted diz que atendeu a um pedido de Casagrande feito em dezembro. "O governador, a Executiva estadual e a Executiva municipal me pediram para compor a chapa em Vila Velha, pela importância do município. Por enquanto é só uma pré-candidatura e nada mais", afirma o deputado.

Há uma considerável distância entre pré-candidatura e candidatura para valer, que é definida em convenção partidária.

O próprio presidente estadual do PSB, Alberto Gavini Filho, que participou do evento em Vila Velha, deixa isso bem claro: "Ele (Ted) se colocou à disposição. Ele poderá até não ser candidato se aparecer uma proposta diferenciada".

As convenções partidárias para a escolha dos candidatos deverão ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto, de acordo com o calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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"Mas hoje não tem nada que substitua essa condição do Ted (de pré-candidato)", pontua Gavini.

Ele conta que o PSB é próximo ao PSDB do prefeito Max Filho, o único da Grande Vitória que pode tentar a reeleição (porque não está no segundo mandato consecutivo) e até faz parte da gestão do tucano. Conversas com outros partidos continuam em curso.

GUARAPARI

Ted Conti, natural de Muqui, mora em Guarapari. Mas o PSB tem outros planos na cidade. "Em Guarapari temos o Gedson (Gedson Merizio), nosso pré-candidato há muito tempo. Ele lá tem vivência política mais forte, mais antiga, foi vereador várias vezes e candidato a deputado", avalia.

Ted diz que foi criado em Vila Velha, tem familiares na cidade e também já morou lá.

Em Vila Velha o PSB também tem outro nome, o do secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata. "O livro de pré-candidaturas foi aberto hoje. Se o Edmar Camata quiser colocar o nome, também será bem-vindo. O Ted se colocou à disposição", complementa o presidente estadual do PSB.