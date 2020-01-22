Dois vereadores de Vila Velha querem concorrer para prefeito

Câmara de Vila Velha: vereadores já se movimentam para as eleições de 2020 Crédito: Divulgação

Abundância de candidatos. Essa é a descrição mais comum entre os agentes políticos de Vila Velha sobre o cenário eleitoral de 2020 no município. Seja na eleição para prefeito ou vereador, a expectativa é de um pleito concorrido. Na Câmara, dos 17 vereadores, 15 devem se colocar à disposição das urnas novamente, sendo que dois deles vão disputar a prefeitura, três dizem estudar convites para ser vice na chapa de outros candidatos e pelo menos dez estão focados na reeleição no Legislativo.

Entre os que buscam o Executivo está um dos principais opositores do atual prefeito Max Filho (PSDB) , o vereador Arnaldinho Borgo (MDB). De saída do partido, o parlamentar já está apalavrado com o Podemos e tem apoio da direção nacional da agremiação para buscar a eleição em um dos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.

"Independentemente do número de candidatos, esta será uma eleição difícil, mas não podemos escolher adversário. Vila Velha merece uma administração mais moderna e jovem, tenho recebido o apoio do partido e de muitas lideranças para apresentar um projeto diferente para a cidade", afirma Arnaldinho, que já se reuniu com a presidente nacional do partido, a deputada federal Renata Abreu, e o senador Álvaro Dias, que foi candidato a presidente pela sigla. Eles devem estar presentes em um evento de lançamento da pré-candidatura no município, em fevereiro.

Outro que quer deixar a Prainha, onde fica a sede da Câmara, e bater ponto na Prefeitura de Vila Velha, em Coqueiral de Itaparica, é o presidente do Legislativo, Ivan Carlini (DEM). Com a experiência de 12 anos comandando a Câmara Municipal, Carlini diz ter acumulado conhecimento suficiente para assumir o Executivo.

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"O DEM vai ter candidato a prefeito e abriu as portas para que eu disputasse também. Conheço a cidade de Vila Velha, tenho uma relação boa com as lideranças da cidade e me sinto um candidato competitivo", diz Ivan. O ex-prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda (DEM)  que está em Goiás, onde é secretário estadual de Segurança Pública  também é apontado como um dos pretendentes à vaga na cidade.

As vereadoras Tia Nilma (sem partido) e Patrícia Crisanto (PMB) avaliam convite para disputar a eleição para prefeito, compondo chapa como vice. Ambas foram convidadas pelo deputado estadual Hércules Silveira (MDB), que é pré-candidato ao Executivo.

Quem também pode pintar na eleição majoritária é o vereador João Artem (PSB). Este, contudo, seria o plano B do parlamentar, caso o deputado federal Ted Conti (PSB), que analisa convite do partido para disputar a eleição para prefeito, decline da proposta.

"O PSB, se não tiver candidatura própria na cidade, quer participar do projeto de quem estiver no Executivo em 2021. Já conversamos com Neucimar Fraga (PSD) e Arnaldinho Borgo. Estamos buscando agenda também com Doutor Hércules e o prefeito Max Filho", explica o vereador, que também é presidente do diretório municipal do PSB em Vila Velha.

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Anadelso Pereira (sem partido)

Eleito pelo DC, Anadelso, que deixou o partido após ele não atingir a cláusula de barreira, vai disputar a reeleição no Legislativo. "Faço parte, junto com Arnaldinho, da bancada de oposição a Max na Câmara. Tive uma boa votação em 2016 e espero ser aprovado novamente pela população. Será uma eleição difícil."

Arnaldinho Borgo (MDB)

Principal opositor do prefeito na Câmara, almeja disputar as eleições para a prefeitura da cidade.

Bruno Lorenzutti (Podemos)

Pré-candidato à reeleição, Lorenzutti acredita que esta será uma eleição mais difícil. "O Podemos quer ter uma chapa forte em Vila Velha tanto para vereador quanto para prefeito. Tem muitas pessoas se lançando para as duas vagas, será uma disputa mais apertada."

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Dona Arlete (PSL)

Em seu primeiro mandato, Arlete, segundo seu chefe de gabinete, vai disputar a reeleição.

Heliossandro Mattos (PL)

O vereador afirma estar focado no mandato e não tem pensado em eleição no momento. "Estou prestando contas do meu mandato aos moradores. Mas, se for da vontade dessas lideranças que mantenho contato, espalhadas nos bairros da cidade, serei candidato novamente."

Ivan Carlini (DEM)

Presidente da Câmara pelo 6º biênio, Ivan Carlini quer ser candidato à prefeitura da cidade.

Mirim Montebeller (Podemos)

É pré-candidato à reeleição no município. "Será uma eleição difícil. Além de ter muitos candidatos, não teremos coligação. Terá uma disputa interna dentro dos partidos também."

Osvaldo Maturano (Republicanos)

Pré-candidato à reeleição. "Quero dar continuidade aos projetos que comecei. Sou da base do prefeito Max Filho e acho que é preciso darmos sequência ao que ele e a Câmara têm pensado para a cidade."

Patrícia Crizanto (PMB)

Pré-candidata a vereadora e convidada para compor chapa como vice. "Sou vereadora em primeiro mandato e tenho sido incentivada a disputar a reeleição. Recebi convite para ser vice junto do Doutor Hércules. Quero ouvir meus amigos e minha família antes de tomar minha decisão, se aceito o convite ou se disputo a reeleição."

PM Chico Siqueira (Podemos)

Pré-candidato à reeleição. "Vila Velha quer gente nova, mas também quer gente experiente e que tem feito bom trabalho na cidade. Sou vice-líder do prefeito e vou apoiá-lo também na eleição."

Reginaldo Almeida (PSC)

Pré-candidato à reeleição. "Sou presidente do PSC e estamos trabalhando em nossa chapa para 2020. Somos da base do prefeito e queremos ter ao menos dois vereadores na próxima legislatura."

Tia Nilma (sem partido)

Pré-candidata a vereadora e convidada para compor chapa como vice. "Provavelmente vou disputar a reeleição, mas, no momento, estou deixando para definir isso melhor em março. É uma eleição sem coligação, mas não me preocupo com isso. Em 2016, fui eleita em uma chapa puro sangue, sei trabalhar a campanha dessa forma."

Mirim Montebeller, Ivan Carlini e Patrícia Crizanto, durante sessão na Câmara de Vila Velha Crédito: Divulgação

João Artem (PSB)

Pré-candidato a vereador, mas não descarta aparecer como vice na chapa de algum candidato a prefeito.

Valdir do Restaurante (Avante)

Pré-candidato à reeleição.

Zé do Renascer (sem partido)

"Estou pensando na reeleição, mas ainda não defini."

Adeilson Horti Super (PSD)

A reportagem tentou contato com o vereador, por celular e via gabinete, mas não conseguiu localizá-lo.

Rogério Cardoso (DEM)