O que deputados e senadores do ES vão fazer na eleição de 2020

Marcos do Val (Cidadania)

Ex-deputado estadual e atualmente ocupando um mandato na Câmara Federal, Amaro Neto é cotado para disputar a Prefeitura de Vitória. Ele concorreu à cadeira de prefeito da Capital em 2016, mas Luciano Rezende (Cidadania) foi quem venceu o pleito. Amaro diz que ainda não decidiu se vai mesmo entrar na corrida novamente. "Até meados de março a gente tem definição", afirma. Ele também deve apoiar aliados em outros municípios. O correligionário Hudson Leal, deputado estadual, por exemplo, é pré-candidato à Prefeitura de Vila Velha. "E se o Vandinho (deputado estadual Vandinho Leite, do PSDB), vingar a candidatura dele na Serra, fatalmente estarei com ele, já externei isso para ele e outros colegas", adianta Amaro.

O deputado federal Da Vitória não será candidato este ano, mas vai apoiar candidatos do Cidadania nos municípios. Em Vitória, por exemplo, não estará com o colega de bancada Amaro Neto  se este vier a disputar , uma vez que o deputado estadual Fabrício Gandini é o pré-candidato do Cidadania na Capital

"Não irei disputar a eleição deste ano. Mas, em todo o Espírito Santo, irei apoiar todos os candidatos que têm compromisso com o presidente Jair Bolsonaro", afirmou a deputada federal Soraya Manato, por meio de nota.

A reportagem não conseguiu novo contato com o deputado, mas na última semana ele avaliava disputar a Prefeitura de Vitória. O partido dele, o Progressistas, tem o objetivo de ter candidatura própria na Capital, o que poderia ajudar a eleger vereadores na cidade, como afirmou o presidente estadual do PP, Marcus Vicente. Com o fim das coligações entre partidos, cada sigla tem que formar uma chapa completa com candidatos às Câmaras das cidades.

O deputado federal Felipe Rigoni não será candidato nestas eleições, mas deve subir no palanque de aliados para pedir votos. Esses aliados, aliás, nem precisam ser do PSB. "Com certeza apoiarei alguns candidatos a prefeito e a vereador. Naturalmente, candidatos ligados ao movimento de renovação que precisamos nas prefeituras e câmaras", afirmou. E se tais candidatos estiverem disputando contra filiados ao PSB? "Não tem problema", garantiu Rigoni. O deputado diz que vai participar do pleito especialmente em Linhares, São Mateus, Rio Bananal e Sooretama, mas também na Grande Vitória.

Ex-prefeito de Cariacica, o deputado federal Helder Salomão preferiu não comentar sobre as eleições municipais.

"Não vou disputar, mas tenho amigos disputando e com certeza vou apoiar em diversos municípios. Ainda é cedo para ter um posicionamento. Inclusive, estou em processo de transição partidária na Justiça e não posso fazer nenhuma projeção. Eleição é um processo democrático e estarei inserida no pleito", afirmou a deputada federal Lauriete, por meio de nota. Ela tenta deixar o PL, partido presidido no Espírito Santo pelo ex-marido e ex-senador Magno Malta

A reportagem não conseguiu contato com a ex-prefeita de Itapemirim e atual deputada federal Norma Ayub. Mas o deputado estadual Theodorico Ferraço, marido de Norma e presidente estadual do DEM, diz que ela cogita disputar a prefeitura de Marataízes, mas isso somente será definido o em março.

Prefeito da Serra por três mandatos, o deputado federal Sérgio Vidigal passou a bola para o secretário-geral do PDT no Estado, Weverson Meirelles, quando a reportagem procurou o parlamentar por meio da assessoria de imprensa para comentar as eleições deste ano. "O PDT não definiu nome, mas definiu que terá candidatura própria à Prefeitura da Serra", garante o secretário.

O deputado federal, que exerce o mandato na Câmara como suplente da coligação que elegeu o correligionário Paulo Foletto, informou, por meio de nota, que não há uma definição dos rumos que serão tomados, mas que ele se manterá alinhado ao partido e ao governador Renato Casagrande. Ted Conti é cotado, nos bastidores, para disputar a Prefeitura de Vila Velha.

"As convenções partidárias para a escolha dos candidatos às eleições de 2020 deverão ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto. No momento oportuno, falaremos de apoios", informou, por meio de nota, o senador Fabiano Contarato.