Bolsonaro nomeia sobrinho de Lelo Coimbra para vaga de juiz do TRE

Tribunal Regional Eleitoral é formado por desembargadores, juízes federais, juízes de Direito e juristas (advogados) Crédito: Carlos Alberto Silva

O advogado Lauro Coimbra foi nomeado juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). A nomeação, feita pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi publicada nesta quinta-feira (16) no Diário Oficial da União.

Lauro Coimbra foi o mais votado em uma lista tríplice formada após votação no pleno do Tribunal de Justiça (TJES). Os desembargadores do Tribunal escolhem três nomes entre os que se inscrevem para integrar o TRE. Depois, cabe ao presidente da República optar por um deles, não necessariamente pelo mais votado.

Em setembro do ano passado, o páreo foi formado, além de Lauro Coimbra, por Flávia Brandão e Eduardo Xible Salles.

SOBRINHO DE LELO

Lauro Coimbra é sobrinho do ex-deputado federal Lelo Coimbra (MDB), que é secretário especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania do governo Bolsonaro.

"Apesar de ter parentesco com ele, não tenho ligação nenhuma. Sempre fiz minha carreira, sou advogado concursado no Departamento de Estradas e Rodagens (DER-ES), não tenho vínculo político com qualquer agente público. Acredito que o presidente tenha escolhido pelo meu currículo", afirma.

Advogado desde 2002, Lauro Coimbra é concursado no DER-ES desde 2015, onde atua como procurador. Ele também é professor universitário de Direito em uma faculdade particular de Cariacica. Coimbra já foi procurador-geral da Prefeitura de Viana, procurador efetivo da Prefeitura de Ibiraçu e subprocurador na Prefeitura de Vila Velha. Ele ainda atuou na advocacia privada nas áreas de Direito Eleitoral, Administrativo, Compliance, Tributário, Constitucional e Empresarial.

A vaga que ele assume é a de juiz substituto, da classe dos juristas, advogados que podem atuar como juízes eleitorais por dois anos, ou quatro, se forem reconduzidos à função. Lauro Coimbra assume o lugar de Wilma Chequer Bou-Habib na Corte.

Advogado Lauro Coimbra é nomeado por Jair Bolsonaro para compor o TRE-ES Crédito: Reprodução

CONFIRA A ENTREVISTA COM LAURO COIMBRA: