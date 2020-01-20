MPES vai escolher novo procurador-geral. Por que isso interessa?

Fachada da sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Os membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) vão eleger, em março, a lista com três nomes da qual deve sair o novo procurador-geral de Justiça, que é o chefe da instituição. Além de administrar um orçamento de R$ 431,9 milhões (valor para 2020), o procurador-geral é responsável por decisões que não dizem respeito somente aos 237 promotores e 32 procuradores do órgão.

Cabe ao procurador-geral, por exemplo, atuar nos casos de políticos com foro privilegiado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), como deputados estaduais e prefeitos. E somente o procurador-geral de Justiça pode propor uma ação contra chefes de outros Poderes do Estado como, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça.

Nesta segunda-feira (20) foi publicado o edital que abre o prazo de inscrições para quem quiser concorrer ao posto. Podem se inscrever promotores e procuradores com mais de 35 anos de idade e com ao menos dez anos de carreira no MPES. O prazo para inscrições vai até o dia 27 de janeiro.

Todos os promotores e procuradores poderão votar no dia 20 de março. Os três inscritos que receberem mais vão integrar a lista tríplice.

Caberá ao governador Renato Casagrande (PSB) escolher entre esses três quem será o novo chefe do MPES. Esse é o rito previsto na Constituição. A posse será em 4 de maio. O mandato é de dois anos.

Até agora, o nome dado como certo na disputa é o do atual procurador-geral, Eder Pontes. Ele já comandou o MPES por dois mandatos consecutivos, ou seja, quatro anos. Depois, uma aliada dele, Elda Spedo, assumiu por dois anos, após ter sido eleita para compor a lista tríplice e ter sido nomeada procuradora-geral.

UM VOTO A MAIS

Ela não tentou a recondução e, em 2018, Eder candidatou-se novamente e alcançou a lista tríplice, obtendo 167 votos, contra 166 do promotor Marcello Queiroz. Em terceiro lugar ficou a promotora Nilcia Sampaio, com 104 votos.

O então governador Paulo Hartung decidiu nomear Eder como novo procurador-geral de Justiça . Escolher o primeiro colocado na lista não é obrigatório. Agora, Marcello Queiroz, que quase empatou com o procurador-geral na votação passada, diz que ainda não decidiu se vai se inscrever.