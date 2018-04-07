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Procurador-geral de Justiça

Hartung escolhe Eder Pontes para chefiar o Ministério Público

Procurador já esteve à frente da instituição por dois mandatos e é o atual subprocurador-geral administrativo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 22:46

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 22:46

Atual subprocurador-geral de Justiça administrativo, Eder Pontes já comandou a instituição por quatro anos (de 2012 a 2016) e foi sucedido por sua aliada, Elda Spedo. Crédito: Marcelo Prest
O procurador de Justiça Eder Pontes foi o escolhido pelo governador Paulo Hartung (PMDB) para ocupar o cargo de procurador-geral de Justiça de 2018 a 2020. Pontes foi o mais votado entre os integrantes da lista tríplice formada após a eleição do órgão, no dia 24 de março, alcançando 167 votos entre os membros da classe. Na disputa também estavam o promotor de Justiça Marcello Queiroz, que alcançou 166 votos, e a promotora Nicia Sampaio, com 104.
A decisão do governador será publicada na edição extra do Diário Oficial que será publicada na noite desta sexta-feira (06). A posse será realizada no dia 2 de maio.
Eder foi procurador-geral de Justiça de 2012 a 2014, e também de 2014 a 2016. Naquele ano, sua sucessora foi a procuradora Elda Spedo, apoiada por ele. Pontes atualmente ocupa o cargo de subprocurador-geral de Justiça administrativo.

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