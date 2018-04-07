Hartung escolhe Eder Pontes para chefiar o Ministério Público

O procurador de Justiça Eder Pontes foi o escolhido pelo governador Paulo Hartung (PMDB) para ocupar o cargo de procurador-geral de Justiça de 2018 a 2020., alcançando 167 votos entre os membros da classe. Na disputa também estavam o promotor de Justiça Marcello Queiroz, que alcançou 166 votos, e a promotora Nicia Sampaio, com 104.