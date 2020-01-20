Após 'prensa' do TCES, Assembleia recoloca adesivos em carros oficiais

Os carros oficiais dos deputados estaduais, destinados exclusivamente para atividades parlamentares, foram novamente identificados com adesivos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Boa parte dos veículos tinha perdido a identificação, mas, após uma notificação do Tribunal de Contas do Estado (TCES), novos adesivos foram providenciados na última sexta-feira (17).
O prazo dado pelo Legislativo para que os veículos fossem adesivados venceu no último domingo (19). Dos 26 carros em uso, quatro ainda estão rodando sem identificação. Três deles, usados pelos deputados Danilo Bahiense (PSL), Rafael Favatto (Patriota) e Coronel Quintino (PSL), estão em manutenção. Assim, os parlamentares estão utilizando um veículo reserva. Como foram distribuídos dois adesivos, um para cada porta, a recomendação é que eles esperem os carros oficiais retornarem das oficinas para serem identificados.
Outro que não recebeu a nova identificação é o veículo utilizado pelo deputado estadual Freitas (PSB). Como ele está cumprindo agendas com o carro em São Mateus, sua base eleitoral, os adesivos só devem ser colocados quando o deputado voltar para Vitória, ao fim do recesso, ou quando algum assessor for chamado para o Norte do Estado. Segundo assessores do parlamentar, um dos adesivos antigos saiu em uma das lavagens do veículo, mas um deles permanece colado a uma das portas do automóvel.
A Gazeta não obteve resposta do deputado Capitão Assumção (PSL) para saber se o carro que ele usa já havia sido adesivado. Caso as informações sejam enviadas, esta reportagem será atualizada.
PLACA PRETA
O pedido para que o TCES "apertasse" os deputados partiu do deputado estadual Sergio Majeski (PSB), que encaminhou uma representação à Corte de Contas, denunciando que vários veículos estavam sem os adesivos, como o Tribunal havia recomendado. "Sem a devida identificação, os veículos ficam mais difíceis de serem reconhecidos pela população como um patrimônio público", disse o parlamentar.
Majeski ainda defende a utilização das placas oficiais, além dos adesivos. Segundo ele, as placas pretas, como são chamadas as oficiais, já existem, porém a Casa aguarda o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) se manifestar sobre o cadastro do Renavam dos veículos, que já foi solicitado, mas ainda não foi respondido.
A identificação dos veículos voltou a tona após um acidente envolvendo o deputado estadual Capitão Assumção, no último dia 5 de janeiro. Na ocasião, o parlamentar estava com um carro oficial sem identificação, em Ecoporanga. O deputado alegou que estava em agenda parlamentar. Um motociclista morreu no acidente.
GASTOS
Ao todo, a Assembleia disponibiliza 31 carros para os parlamentares, um para cada 30 deputados e um exclusivo para a presidência da Casa. O contrato de aluguel destes veículos é de R$ 1,53 milhão por ano. Quatro parlamentares Fabrício Gandini (Cidadania), Emílio Mameri (PSDB), Hércules Silveira (MDB) e Carlos Von (Avante) dispensaram os veículos e utilizam um carro particular. Com isso, os automóveis são devolvidos para a locadora e a despesa deixa de sair dos cofres estaduais.
O atual contrato de locação tem validade até maio de 2020, contudo, o acordo prevê que a contratação pode ser prorrogada por mais 48 meses, com a possibilidade de o valor ser reajustado. Os veículos cedidos pela locadora são do modelo Ford Focus sedã, com algumas comodidades como ar-condicionado, vidros elétricos, direção hidráulica, freios ABS, rádio e alimentação com pelo menos dois combustíveis.
VEJA OS PARLAMENTARES DO ES QUE USAM CARRO OFICIAL E COLARAM OS ADESIVOS
José Esmeraldo (MDB)
Deputado cumpre agendas com o carro em São Mateus, onde é sua base eleitoral. O veículo utilizado por ele deve receber os novos adesivos quando o parlamentar voltar para Vitória, ainda sem data definida, ou quando algum assessor for de encontro a ele. Segundo assessores do deputado, um dos adesivos antigos ainda está afixado em uma das portas.
O carro oficial está em manutenção e não foi adesivado. Assim, o parlamentar está utilizando um veículo reserva. Como foram distribuídos dois adesivos, um para cada porta, a recomendação é que ele espere o carro oficial retornar da oficina para ser identificado.
Também está com o carro oficial em manutenção. Assim, está utilizando um veículo reserva. Como foram distribuídos dois adesivos, um para cada porta, a recomendação é que ele espere o carro oficial retornar da oficina para ser identificado.
O carro oficial está em manutenção e não foi adesivado. Mesmo o carro reserva não está sendo utilizado por Quintino, que o devolveu à Casa durante o recesso.
Não utiliza o carro oficial, que foi devolvido para a locadora e a Assembleia deixa de executar a despesa.
Não utiliza o carro oficial, que foi devolvido para a locadora e a Assembleia deixou de executar a despesa.
Não utiliza o carro oficial, que foi devolvido para a locadora e a Assembleia deixou de executar a despesa.
Não utiliza o carro oficial, que foi devolvido para a locadora e a Assembleia deixou de executar a despesa.
Carro foi devolvido à Assembleia durante o recesso parlamentar. Quando voltar a ser usado, o veículo será readesivado.
Carro foi devolvido à Assembleia durante o recesso parlamentar. Quando voltar a ser usado, o veículo será readesivado.
Carro foi devolvido à Assembleia durante o recesso parlamentar. Quando voltar a ser usado, o veículo será readesivado.
O carro oficial está adesivado.
O carro oficial está adesivado.
Não respondeu.
O carro oficial foi devolvido durante o recesso e foi adesivado.
O carro oficial está adesivado. Veículo está à disposição da Assembleia durante o recesso.
O carro oficial está adesivado.
O carro oficial está adesivado.
O carro oficial está adesivado.
O carro oficial foi devolvido durante o recesso e foi adesivado.
Carro foi devolvido à Assembleia durante o recesso parlamentar. O veículo utilizado pelo deputado era um dos poucos que ainda preservava o adesivo antes da notificação do Tribunal de Contas.
O carro oficial está adesivado.
Carro foi devolvido à Assembleia durante o recesso parlamentar. Novo adesivo já foi colocado.
Carro foi devolvido à Assembleia durante o recesso parlamentar. O veículo utilizado pelo deputado era um dos poucos que ainda preservava o adesivo antes da notificação do Tribunal de Contas.
O carro oficial está adesivado.
O carro oficial está adesivado.
O carro oficial está adesivado.
O carro oficial foi devolvido durante o recesso e foi adesivado.
Carro foi devolvido à Assembleia durante o recesso parlamentar. O veículo utilizado pelo deputado era um dos poucos que ainda preservava o adesivo antes da notificação do Tribunal de Contas.
O carro oficial está adesivado.