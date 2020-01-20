Após 'prensa' do TCES, Assembleia recoloca adesivos em carros oficiais

José Esmeraldo (MDB)

Deputado cumpre agendas com o carro em São Mateus, onde é sua base eleitoral. O veículo utilizado por ele deve receber os novos adesivos quando o parlamentar voltar para Vitória, ainda sem data definida, ou quando algum assessor for de encontro a ele. Segundo assessores do deputado, um dos adesivos antigos ainda está afixado em uma das portas.

O carro oficial está em manutenção e não foi adesivado. Assim, o parlamentar está utilizando um veículo reserva. Como foram distribuídos dois adesivos, um para cada porta, a recomendação é que ele espere o carro oficial retornar da oficina para ser identificado.

Também está com o carro oficial em manutenção. Assim, está utilizando um veículo reserva. Como foram distribuídos dois adesivos, um para cada porta, a recomendação é que ele espere o carro oficial retornar da oficina para ser identificado.

O carro oficial está em manutenção e não foi adesivado. Mesmo o carro reserva não está sendo utilizado por Quintino, que o devolveu à Casa durante o recesso.

Não utiliza o carro oficial, que foi devolvido para a locadora e a Assembleia deixa de executar a despesa.

Não utiliza o carro oficial, que foi devolvido para a locadora e a Assembleia deixou de executar a despesa.

Não utiliza o carro oficial, que foi devolvido para a locadora e a Assembleia deixou de executar a despesa.

Não utiliza o carro oficial, que foi devolvido para a locadora e a Assembleia deixou de executar a despesa.

Carro foi devolvido à Assembleia durante o recesso parlamentar. Quando voltar a ser usado, o veículo será readesivado.

Carro foi devolvido à Assembleia durante o recesso parlamentar. Quando voltar a ser usado, o veículo será readesivado.

Carro foi devolvido à Assembleia durante o recesso parlamentar. Quando voltar a ser usado, o veículo será readesivado.

O carro oficial está adesivado.

O carro oficial está adesivado.

Não respondeu.

O carro oficial foi devolvido durante o recesso e foi adesivado.

O carro oficial está adesivado. Veículo está à disposição da Assembleia durante o recesso.

O carro oficial está adesivado.

O carro oficial está adesivado.

O carro oficial está adesivado.

O carro oficial foi devolvido durante o recesso e foi adesivado.

Carro foi devolvido à Assembleia durante o recesso parlamentar. O veículo utilizado pelo deputado era um dos poucos que ainda preservava o adesivo antes da notificação do Tribunal de Contas.

O carro oficial está adesivado.

Carro foi devolvido à Assembleia durante o recesso parlamentar. Novo adesivo já foi colocado.

Carro foi devolvido à Assembleia durante o recesso parlamentar. O veículo utilizado pelo deputado era um dos poucos que ainda preservava o adesivo antes da notificação do Tribunal de Contas.

O carro oficial está adesivado.

O carro oficial está adesivado.

O carro oficial está adesivado.

O carro oficial foi devolvido durante o recesso e foi adesivado.

Carro foi devolvido à Assembleia durante o recesso parlamentar. O veículo utilizado pelo deputado era um dos poucos que ainda preservava o adesivo antes da notificação do Tribunal de Contas.