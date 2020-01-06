Veja quem são os deputados do ES que usam o carro oficial durante o recesso

Fabrício Gandini (Cidadania)

O deputado estadual usou o carro oficial durante uma visita ao município de Ecoporanga, onde sofreu um acidente no último domingo. Ele alega que o uso se justifica já que tem base no município e estava a serviço do seu mandato.

Segundo a assessoria do parlamentar, o carro fica no escritório do deputado em Baixo Guandu e está sendo utilizado em agendas oficiais.

O veículo está sendo utilizado em agendas do deputado no interior do Espírito Santo.

O presidente da Assembleia Legislativa tem direito a dois carros: um para o gabinete de deputado e outros para a presidência. Ele não devolveu nenhum dos dois carros durante o recesso.

O deputado não devolveu o carro durante o recesso e disse que o veículo está à disposição do gabinete.

A assessoria de imprensa do deputado informou que o veículo não foi devolvido.

Informou que não devolveu o carro, pois continua trabalhando todos os dias, inclusive indo à Assembleia Legislativa.

Disse que segue utilizando o veículo, só que menos que o normal, já que a agenda está menor por causa do recesso.

Informou que não devolveu o carro, mas não o está utilizando por estar de férias.

Disse que não devolveu o carro porque segue cumprindo agendas.

Disse que o gabinete continua funcionando normalmente nesse período e que, por isso, não devolveu o veículo.

Disse que não tira recesso e que está com o carro para utilizar nas agendas.

Não devolveu o veículo e não foi encontrado para comentar o assunto.

Não devolveu o veículo e não foi encontrado para comentar o assunto.

Informou que devolveu, dizendo que iria utilizar caso fosse necessário. Mas o nome do deputado não estava na lista de veículos devolvidos enviada pela Assembleia Legislativa.

Devolveu o carro.

Devolveu o veículo.

Devolveu o veículo.

Devolveu o carro.

Devolveu o veículo.

Devolveu o carro.

Devolveu o carro.

Devolveu.

Devolveu o carro.

Devolveu.

Devolveu o veículo.

Não utiliza o veículo.

Não utiliza o veículo.

Não utiliza o veículo.