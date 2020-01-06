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Metade dos parlamentares

Veja quem são os deputados do ES que usam o carro oficial durante o recesso

Quinze deputados não deixaram de usar os carros oficiais mesmo durante o recesso da Casa. As sessões devem voltar a acontecer somente em fevereiro

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 20:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 20:06
Assembléia Legislativa do Espírito Santo: aluguel de carro oficial custa mais de R$ 1,5 milhão aos cofres públicos Crédito: Carlos Alberto Silva
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo está em recesso desde o último dia 20 de dezembro de 2019. As sessões devem voltar a acontecer no próximo dia 1º de fevereiro, quando se inicia o segundo ano legislativo do atual mandato. No entanto, dos 30 deputados, quinze ainda estão usando o carro oficial, bancado com recursos da Casa, segundo informou a própria Ales.

Fabrício Gandini (Cidadania)

O deputado estadual usou o carro oficial durante uma visita ao município de Ecoporanga, onde sofreu um acidente no último domingo. Ele alega que o uso se justifica já que tem base no município e estava a serviço do seu mandato.
Segundo a assessoria do parlamentar, o carro fica no escritório do deputado em Baixo Guandu e está sendo utilizado em agendas oficiais.
O veículo está sendo utilizado em agendas do deputado no interior do Espírito Santo.
O presidente da Assembleia Legislativa tem direito a dois carros: um para o gabinete de deputado e outros para a presidência. Ele não devolveu nenhum dos dois carros durante o recesso.
O deputado não devolveu o carro durante o recesso e disse que o veículo está à disposição do gabinete.                    
A assessoria de imprensa do deputado informou que o veículo não foi devolvido.
Informou que não devolveu o carro, pois continua trabalhando todos os dias, inclusive indo à Assembleia Legislativa.
Disse que segue utilizando o veículo, só que menos que o normal, já que a agenda está menor por causa do recesso.
Informou que não devolveu o carro, mas não o está utilizando por estar de férias. 
Disse que não devolveu o carro porque segue cumprindo agendas.
Disse que o gabinete continua funcionando normalmente nesse período e que, por isso, não devolveu o veículo.
Disse que não tira recesso e que está com o carro para utilizar nas agendas.
Não devolveu o veículo e não foi encontrado para comentar o assunto.
Não devolveu o veículo e não foi encontrado para comentar o assunto.
Informou que devolveu, dizendo que iria utilizar caso fosse necessário. Mas o nome do deputado não estava na lista de veículos devolvidos enviada pela Assembleia Legislativa.
Devolveu o carro.
Devolveu o veículo.
Devolveu o veículo.
Devolveu o carro.
Devolveu o veículo.
Devolveu o carro.
Devolveu o carro.
Devolveu.
Devolveu o carro.
Devolveu.
Devolveu o veículo. 
Não utiliza o veículo.
Não utiliza o veículo.
Não utiliza o veículo.
Não utiliza o veículo.

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