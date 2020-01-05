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Deputado estadual

Capitão Assumção se envolve em acidente em rodovia de Ecoporanga

O acidente aconteceu por volta das 16h deste domingo (5) em uma estrada de Ecoporanga, no Noroeste do Estado

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 20:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 20:03
Acidente com Capitão Assumção, deputado estadual Crédito: Divulgação
O deputado estadual Capitão Assumção (PSL) se envolveu em um acidente com um motociclista na tarde deste domingo (5) em uma rodovia estadual em Ecoporanga, região Noroeste do Estado. A informação inicial, confirmada pela assessoria do parlamentar, é de que ele estava com assessores no veículo oficial da Assembleia Legislativa. 

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O veículo Ford, placa PPY - 0845, consta no site da Casa de Leis como sendo do gabinete do deputado.  Imagens que circulam nas redes sociais mostram o piloto da moto ferido, sendo amparado por populares até a chegada do socorro. 
De acordo com o comandante de Polícia Ostensiva da Região Noroeste, tenente-coronel Haroldo Magalhães, em informação por volta das 20h, a ocorrência ainda está em andamento. Ele informou que o motociclista foi socorrido até um hospital em Barra de São Francisco,  mas não resistiu aos ferimentos, e morreu. O Capitão Assumção sofreu ferimentos, foi levado a um hospital e passa bem. 
Acidente com Capitão Assumção, deputado estadual Crédito: Divulgação

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que, na tarde deste domingo (05), um carro de passeio, dirigido pelo deputado Capitão Assumção, e uma motocicleta se envolveram em um acidente de trânsito no distrito de Santa Teresinha, em Ecoporanga. "Populares relataram aos policiais que a motocicleta teria invadido a contramão e colidido de frente com o carro", diz um trecho do documento.
O motociclista, de 33 anos, foi socorrido com ferimentos por uma ambulância municipal e encaminhado a um hospital em Barra de São Francisco, porém teve o óbito confirmado após dar entrada. De acordo com a PM, o deputado se voluntariou a ir até a Delegacia da Polícia Civil prestar os esclarecimentos necessários sobre o acidente.

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