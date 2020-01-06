Após acidente, assessoria diz que Capitão Assumção passa bem

Capitão Assumção seguia, de carro, de Ecoporanga para Vitória Crédito: Tati Beling

O deputado estadual Capitão Assumção (PSL) , que se envolveu em um acidente com um motociclista na tarde deste domingo (5), passa bem. A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar. A colisão entre o carro e uma motocicleta aconteceu em uma rodovia estadual em Ecoporanga, região Noroeste do Estado.

A informação inicial é de que o parlamentar estava com assessores no veículo oficial da Assembleia Legislativa, um Ford Focus preto placas PPY - 0845. O carro consta no site da Casa de Leis como sendo do gabinete do Capitão Assumção. De acordo com nota oficial enviada pela assessoria, o deputado seguia de Ecoporanga para Vitória.

O parlamentar estava em Ecoporanga, onde também possui domicílio, pois realizou visitas a suas bases como de costume, diz um trecho da nota. A colisão aconteceu por volta das 16h. Com o impacto da batida, o parlamentar teve ferimentos leves, recebeu atendimento médico e passa bem, informa.

Acidente com Capitão Assumção, deputado estadual Crédito: Divulgação

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que, na tarde deste domingo (05), um carro de passeio, dirigido pelo deputado Capitão Assumção, e uma motocicleta se envolveram em um acidente de trânsito no distrito de Santa Teresinha, em Ecoporanga. "Populares relataram aos policiais que a motocicleta teria invadido a contramão e colidido de frente com o carro", diz um trecho do documento.

O motociclista, de 33 anos, foi socorrido com ferimentos por uma ambulância municipal e encaminhado a um hospital em Barra de São Francisco, porém teve o óbito confirmado após dar entrada. De acordo com a PM, o deputado se voluntariou a ir até a Delegacia da Polícia Civil prestar os esclarecimentos necessários sobre o acidente.

NOTA DA ASSESSORIA DO DEPUTADO NA ÍNTEGRA

"O deputado estadual Capitão Assumção (PSL) sofreu um acidente automobilístico na tarde deste domingo (05), quando seguia de Ecoporanga para Vitória. O parlamentar estava em Ecoporanga, onde também possui domicílio, pois realizou visitas a suas bases como de costume.

O deputado estava na rodovia próximo a Ecoporanga quando este foi atingido por uma motocicleta que invadiu a contramão. Segundo informações, o condutor da motocicleta estaria voltando de um churrasco no Distrito de Santa Terezinha, o mesmo foi socorrido para um hospital da região.