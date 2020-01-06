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Deputado estadual

Morre motociclista que se envolveu em acidente com carro de Capitão Assumção

O acidente aconteceu na tarde deste domingo (5) em uma rodovia estadual da cidade de  Ecoporanga, Noroeste do Estado

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 21:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 21:41
Acidente com Capitão Assumção, deputado estadual Crédito: Divulgação
Morre motociclista que se envolveu em acidente com carro de Capitão Assumção
Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um veículo oficial da Assembleia Legislativa dirigido pelo deputado estadual Capitão Assumção (PSL) em uma rodovia estadual na cidade de  Ecoporanga, região Noroeste do Estado. A colisão aconteceu por volta das 16h da tarde deste domingo (5). A informação inicial, confirmada pela assessoria do parlamentar, é de que ele estava com assessores no veículo oficial da Assembleia Legislativa. 
O veículo Ford Focus, placa PPY - 0845, consta no site da Casa de Leis como sendo do gabinete do deputado. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dele e dos outros ocupantes do veículo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o piloto da moto ferido, sendo amparado por populares até a chegada do socorro. O nome dele ainda não foi informado pela polícia.

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De acordo com o comandante de Polícia Ostensiva da Região Noroeste, tenente-coronel Haroldo Magalhães, o registro da ocorrência ainda está em andamento. Ele informou que o motociclista foi socorrido para um hospital em Barra de São Francisco, mas não resistiu aos ferimentos, e morreu. 
O Capitão Assumção passa bem. A reportagem aguarda mais detalhes sobre o acidente da Polícia Militar e da assessoria do parlamentar.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que, na tarde deste domingo (05), um carro de passeio, dirigido pelo deputado Capitão Assumção, e uma motocicleta se envolveram em um acidente de trânsito no distrito de Santa Teresinha, em Ecoporanga. "Populares relataram aos policiais que a motocicleta teria invadido a contramão e colidido de frente com o carro", diz um trecho do documento.
O motociclista, de 33 anos, foi socorrido com ferimentos por uma ambulância municipal e encaminhado a um hospital em Barra de São Francisco, porém teve o óbito confirmado após dar entrada. De acordo com a PM, o deputado se voluntariou a ir até a Delegacia da Polícia Civil prestar os esclarecimentos necessários sobre o acidente.

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