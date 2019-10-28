MPES investiga Capitão Assumção por oferecer recompensa por morte

Capitão Assumção, hoje no PSL, começou sua trajetória política no PSB de Casagrande Crédito: Tati Beling

O Ministério Público não informou mais detalhes sobre a investigação. No entanto, em decorrência dela, a notícia-crime apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) sobre o mesmo assunto teve o seguimento negado.

Assumção também enfrenta um processo na Corregedoria da Assembleia no qual é investigado por quebra de decoro parlamentar. Mas a apresentação de sua defesa preliminar à comissão especial de inquérito já foi adiada por duas vezes. O primeiro prazo, de dez dias, começou a contar a partir de 30 de setembro , quando a intimação de Assumção foi assinada.

A pedido do advogado de defesa de Assumção, Marcelo Nunes, o prazo que se esgotava no dia 14 deste mês foi estendido para mais dez dias úteis e venceria nesta segunda-feira (28). Contudo, um novo adiamento foi permitido.

O deputado estadual Euclério Sampaio (sem partido), que é relator do processo, afirma que a prorrogação ocorreu após o PSOL ingressar com uma nova queixa por quebra de decoro parlamentar contra Assumção. Além da encomenda do crime na tribuna da Assembleia, a sigla reclama ainda ter sido alvo de ofensas por parte do deputado.