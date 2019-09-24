Caso Assumção: com relator definido, saiba como será investigação

À esquerda, Assumção e Hudson Leal conversam no plenário após reunião da Corregedoria Crédito: Natalia Devens

ofereceu R$ 10 mil a quem matasse o assassino da jovem Maiara de Freitas, em Cariacica. Segundo especialistas, com a conduta foi configurado o delito de incitação ao crime, previsto no artigo 286 do Código Penal. Assumção está respondendo na Corregedoria por conta de seu discurso na tribuna da Assembleia no dia 11 de setembro, em queSegundo especialistas, com a conduta foiprevisto no artigo 286 do Código Penal.

duas representações contra Sérgio Majeski (PSB). Na reunião da Corregedoria, também foi definida a composição das comissões que vão analisar

início do procedimento, que pode evoluir posteriormente para um processo disciplinar. "Por que comissão? Para não ficar no juízo de uma pessoa só. Dessa decisão, depois vai para a Corregedoria analisar, entre os cinco membros. Mas ainda está muito embrionário. Agora é com eles. Vou cobrar, mas tem seguir um rito processual", detalhou o corregedor-geral da Assembleia, Hudson Leal (Republicanos). A escolha da Comissão de Inquérito marca odo procedimento, que pode evoluir posteriormente para um. "Por que comissão? Para não ficar no juízo de uma pessoa só. Dessa decisão, depois vai para a Corregedoria analisar, entre os cinco membros. Mas ainda está muito embrionário. Agora é com eles. Vou cobrar, mas tem seguir um rito processual", detalhou o corregedor-geral da Assembleia,

Segundo o regimento interno da Assembleia, após a Comissão estar instituída, a cópia da representação será oferecida ao deputado investigado, e ele terá 10 dias úteis para apresentar defesa. No entanto, como Euclério ainda segue sem previsão de retorno à Casa, esta fase deve atrasar.

TRAMITAÇÃO

A Comissão também pode pedir a produção de provas e outras diligências, se achar necessário, e, em seguida, deverá dar um parecer, em cinco dias, pela procedência da reclamação ou pelo arquivamento. Também é possível que o grupo defina que a decisão caberá a todos os cinco membros da Corregedoria.

Caso a Comissão entenda pelo recebimento da denúncia, deve apresentar um projeto de resolução, aplicando a penalidade cabível. Depois, a Comissão de Justiça também terá que dar um parecer, num prazo de cinco dias, sobre os aspectos constitucional, legal e jurídico, para que o processo seja encaminhado à Mesa Diretora e incluído na Ordem do Dia.

Se a denúncia for considerada procedente, o presidente da Assembleia ou o corregedor-geral poderão aplicar as penalidades possíveis . Entre elas, as de menor gravidade são a advertência ou censura.

De acordo com o artigo 8º, parágrafo 2º, inciso I, deverá ser aplicada censura escrita ao deputado que "usar, em discurso ou proposição, expressões atentatórias ao decoro parlamentar". A censura é como uma "anotação" na ficha do deputado, que deixa de ser primário. Em caso de reincidência da censura ou em situações mais graves, passa a ser aplicada a suspensão.