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Veja as alterações

Corrida de rua causa mudanças no trânsito de Vitória no fim de semana

As regiões de Bento Ferreira e Centro receberão a prova esportiva; confira os trechos interditados e rotas alternativas

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 14:35

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

06 mai 2026 às 14:35
Avenida Leitão da Silva será uma das vias que receberá a corrida neste domingo (10) Carlos Alberto Silva

Mais uma corrida de rua irá causar interdições em ruas e avenidas de Vitória, no próximo final de semana. Desta vez, vias de algumas regiões como Bento Ferreira e Centro da Capital capixaba irão sofrer alterações no trânsito e serão liberadas após a finalização do evento, às 11 horas de domingo (10) — Dia das Mães. Veja as mudanças feitas pela Guarda Municipal:

Bento Ferreira

Avenida Joubert de Barros, em frente a Grande Loja Maçônica, terá interdição total a partir de 14 horas de sábado (9) até as 11 horas de domingo (10). Este local será o ponto de largada e chegada da corrida.


Partes das avenidas César Hilal e Leitão da Silva, em Bento Ferreira, também serão ocupadas pela prova esportiva.

Avenida Beira-Mar

Uma faixa da Avenida Beira-Mar estará fechada no sentido Centro de Vitória, no domingo (10), até a altura dos armazens do porto. Além disso, os corredores irão utilizar um trecho da Rua de Lazer, que acontece todos os domingos na região central da Capital.


A ciclofaixa estará suspensa entre as ruas Joubert de Barros e Desembargador José Vicente. A guarda informou que o trânsito será desviado para vias adjacentes.

Centro de Vitória

Já no Centro da Capital, algumas vias no sentido Serra terão apenas uma das faixas livres. São elas:


  • Avenida Governador Bley;
  • Avenida Princesa Isabel;
  • Avenida Vitória.

Ilha de Santa Maria

Em Ilha de Santa Maria, a Rua João Santos Filho, na altura do Posto Shell, terá apenas uma das faixas livres, no sentido Jucutuquara, na manhã de domingo (10).

Interdições parciais

As vias interditadas parcialmente (faixa da direita) no sentido Serra entre 6h e 10h de domingo (10) serão:


  • Av. Getúlio Vargas;
  • Av. Gov. Bley;
  • Av. Princesa Isabel;
  • Av. Vitória;
  • Av. Cezar Hilal;
  • Av. Leitão da Silva;
  • Av. Mal. Masc. de Moraes;
  • Av. Jair Etienne Dessaune;
  • Av. Carlos Moreira Lima.


A Guarda de Vitória informou que a responsabilidade de sinalização será da organizadora da corrida. O trânsito será desviado para ruas adjacentes.

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