Corrida de rua causa mudanças no trânsito de Vitória no fim de semana

A Avenida Joubert de Barros, em frente a Grande Loja Maçônica, terá interdição total a partir de 14 horas de sábado (9) até as 11 horas de domingo (10). Este local será o ponto de largada e chegada da corrida.





Partes das avenidas César Hilal e Leitão da Silva, em Bento Ferreira, também serão ocupadas pela prova esportiva.