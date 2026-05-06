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Irmã gêmea de Milena do BBB 26 vai participar de reality nos Estados Unidos

Mile Moreira fez campanha para a irmã durante o BBB 26, agora ela entra para um reality de imigrantes nos EUA
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 15:45

Irmã de Milena do BBB 26 participará de reality nos EUA
Irmã de Milena do BBB 26 participará de reality nos EUA Reprodução Instagram @milemoreiraoficial

Mile Moreira, irmã de Milena, do BBB 26, participará de um reality show para imigrantes nos Estados Unidos. Nas rede sociais, ela comemorou a seleção, descrevendo a oportunidade como uma chance de mudar de vida.

Feliz com a conquista, Mile agradeceu nos stories de seu Instagram: "Estou emocionada, essa é a oportunidade da minha vida, de proporcionar um futuro melhor para a Alice", disse. "Conto com o apoio de vocês para a gente ganhar essa".

Mile Moreira fez camapanha para a irmã durante o BBB, agora ela irá para um reality.
Mile Moreira fez camapanha para a irmã durante o BBB, agora ela irá para um reality. Reprodução Instagram @milemoreiraoficial

Nos Estados Unidos, os imigrantes selecionados participarão do Immigrant Reality entre os dias 17 e 21 de maio. Com 20 participantes na disputa, os integrantes estão na luta pelo prêmio de U$ 100 mil (em torno de R$ 492 mil).

Segundo informações do Instagram do reality, haverá provas de resistência física e emocional, negociação, raciocínio e mais. Diferentemente de outros casos, o programa não terá eliminação, funcionando a partir de um sistema de pontuação.

Em meio aos critérios de avaliação, há três principais: provas, jurados e votação pública. O reality terá uma imersão completa com "ambiente de alto padrão", segundo o programa. Mesmo que haja um confinamento, a utilização de celulares será liberada em certos momentos, com um ambiente "instagramavel".

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