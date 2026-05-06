Irmã gêmea de Milena do BBB 26 vai participar de reality nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, os imigrantes selecionados participarão do Immigrant Reality entre os dias 17 e 21 de maio. Com 20 participantes na disputa, os integrantes estão na luta pelo prêmio de U$ 100 mil (em torno de R$ 492 mil).



Segundo informações do Instagram do reality, haverá provas de resistência física e emocional, negociação, raciocínio e mais. Diferentemente de outros casos, o programa não terá eliminação, funcionando a partir de um sistema de pontuação.



Em meio aos critérios de avaliação, há três principais: provas, jurados e votação pública. O reality terá uma imersão completa com "ambiente de alto padrão", segundo o programa. Mesmo que haja um confinamento, a utilização de celulares será liberada em certos momentos, com um ambiente "instagramavel".