Diretivas antecipadas de vontade: o documento que poderia ter protegido Anita Harley

O documentário “O Testamento: O Segredo de Anita Harley” apresenta um drama familiar real que reflete situações extremamente comuns na vida cotidiana, marcadas por conflitos entre familiares diante de decisões médicas e patrimoniais quando uma pessoa perde a capacidade de expressar sua própria vontade, seja de forma transitória ou permanente.





A produção conta a história de Anita Harley, maior acionista das tradicionais Casas Pernambucanas, que há quase dez anos permanece em coma após um acidente vascular cerebral (AVC). Após a perda da sua capacidade de manifestação de vontade, surgem disputas sobre quem deve assumir a curatela e tomar decisões em nome da empresária.





Grande parte desses conflitos poderia ser evitada com planejamento jurídico adequado. Embora o testamento seja um instrumento amplamente conhecido, pouco se fala nas Diretivas Antecipadas de Vontade, que tratam de decisões quando a pessoa está viva, mas incapaz de se manifestar.