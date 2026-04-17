Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?

A recente decisão da Justiça de São Paulo que autorizou a interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em razão do agravamento do quadro de Alzheimer, trouxe novamente ao centro do debate um tema sensível e cada vez mais presente no Direito das Famílias: a curatela.

A medida, solicitada pelos filhos e fundamentada em laudos médicos que apontam comprometimento da capacidade cognitiva, resultou na nomeação de um curador provisório, responsável por representar o ex-presidente em atos da vida civil, inclusive em decisões patrimoniais e financeiras.

Embora envolva uma figura pública, o caso reflete uma realidade que se repete em milhares de famílias brasileiras, especialmente diante do aumento da expectativa de vida e da incidência de doenças neurodegenerativas.