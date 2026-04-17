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Alexandre Dalla Bernardina

Artigo de Opinião

É advogado especialista em Direito de Família e Sucessões
Alexandre Dalla Bernardina

Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?

O tema exige tratamento técnico e, sobretudo, sensibilidade. A curatela não deve ser vista como uma medida de retirada de direitos, mas como um mecanismo de proteção
Alexandre Dalla Bernardina
É advogado especialista em Direito de Família e Sucessões

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 14:10

Publicado em 

17 abr 2026 às 14:10

A recente decisão da Justiça de São Paulo que autorizou a interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em razão do agravamento do quadro de Alzheimer, trouxe novamente ao centro do debate um tema sensível e cada vez mais presente no Direito das Famílias: a curatela.

 

A medida, solicitada pelos filhos e fundamentada em laudos médicos que apontam comprometimento da capacidade cognitiva, resultou na nomeação de um curador provisório, responsável por representar o ex-presidente em atos da vida civil, inclusive em decisões patrimoniais e financeiras.

 

Embora envolva uma figura pública, o caso reflete uma realidade que se repete em milhares de famílias brasileiras, especialmente diante do aumento da expectativa de vida e da incidência de doenças neurodegenerativas.

 

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A interdição, prevista no Código Civil, é o instrumento jurídico utilizado quando a pessoa não possui mais condições de exercer, de forma plena, os atos da vida civil. Nesses casos, o Judiciário pode nomear um curador, que representará o interditado ou curatelado de forma supervisionada pelo Judiciário e sujeito à prestação de contas.

 

O tema exige tratamento técnico e, sobretudo, sensibilidade. A curatela não deve ser vista como uma medida de retirada de direitos, mas como um mecanismo de proteção. O objetivo central é preservar a dignidade da pessoa, garantindo que suas decisões sejam tomadas de forma segura, especialmente quando há comprometimento do discernimento.

 

No ordenamento jurídico brasileiro, ela é, como regra, parcial e proporcional, restringindo-se aos atos de natureza patrimonial e negocial,  com preservação dos direitos de caráter pessoal, em respeito à dignidade da pessoa incapaz.

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente Divulgação

Além disso, o caso reforça a importância do planejamento patrimonial e sucessório como ferramenta preventiva. Instrumentos como procurações, diretivas antecipadas de vontade e organização prévia da gestão patrimonial, além do testamento vital, podem reduzir conflitos familiares e dar maior previsibilidade em situações de perda de capacidade.

 

O planejamento é importante porque a interdição acarreta uma série de restrições para a movimentação financeira e pagamento de despesas, permitindo uma organização que não sacrifique despesas essenciais à manutenção da qualidade de vida do idoso.

 

O que se observa é que muitas famílias só enfrentam esse tema em momentos de crise. Um planejamento bem estruturado permite antecipar decisões, respeitar a vontade da pessoa e evitar desgastes emocionais e jurídicos em um momento já delicado.

 

Com o envelhecimento da população brasileira, a tendência é que discussões envolvendo interdição e curatela se tornem cada vez mais frequentes, exigindo não apenas conhecimento jurídico, mas uma abordagem cuidadosa, que equilibre proteção, autonomia e dignidade.

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