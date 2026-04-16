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Saúde

Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente

Familiares afirmam em processo que ex-presidente, de 94 anos, sofre de Alzheimer em estado avançado

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 21:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 abr 2026 às 21:15
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil de 1995 a 2022. Crédito: Divulgação

SÃO PAULO - A Justiça de São Paulo deferiu nesta quarta-feira (15) o pedido de interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), 94 anos, feito por três filhos – Paulo Henrique, Luciana e Beatriz. O motivo é o agravamento do quadro de Alzheimer, doença em estágio avançado.


Com a decisão, Paulo Henrique Cardoso passa a ser o curador provisório do pai. Caberá a ele responder pelos atos civis e pela vida financeira e patrimonial do ex-presidente.


A família e a Fundação FHC afirmam que não vão comentar o assunto, que é "estritamente de foro íntimo".


A petição foi assinada pelos advogados Caetano Berenguer, Fabiano Robalinho e Henrique Avila, do escritório Bermudes Advogados. A solicitação foi instruída com laudo médico que atesta o estado de saúde.


O pedido afirma que, diante do agravamento do Alzheimer, o ex-presidente tornou-se "incapaz para praticar os atos da vida civil".


"O delicado quadro de saúde atual de Fernando Henrique Cardoso, e a confirmação de que os ora autores sempre foram os responsáveis pelos cuidados do pai, é igualmente atestada pelos depoimentos escritos apresentados por pessoas que mantêm, há décadas, íntima convivência com a família Cardoso."


Fernando Henrique governou o país de 1995 a 2002. Após deixar a Presidência, permaneceu ativo no debate político, dentro do PSDB ou por meio de sua fundação.


Mais recentemente, sua aparição pública de mais destaque ocorreu em 2022, quando declarou publicamente voto no ex-adversário Lula (PT) na disputa presidencial contra Jair Bolsonaro (PL). Um vídeo com a declaração foi usado no programa eleitoral do petista na ocasião.

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