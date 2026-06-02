Motorista fica ferido em estado grave após sofrer acidente na BR 482 em Cachoeiro

Um motorista de 64 anos ficou ferido em estado grave após sofrer um acidente nesta terça-feira (2) na BR 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O condutor seguia no sentido Alegre.





Segundo apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, com a Polícia Militar, a suspeita é que, como a pista estava molhada pela chuva, o veículo tenha aquaplanado, fazendo o motorista perder o controle, rodar e bater o carro contra uma pilastra embaixo da passarela de pedestres que fica em frente ao campus Cachoeiro do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).





Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local em atendimento à vítima, que ficou presa às ferragens. Após ser retirado do veículo, o motorista foi intubado ainda no local e levado pelo Samu para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.





As Polícias Militar e Civil foram procuradas para mais informações, mas ainda não houve retorno.