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Investigação

Adolescentes confessam incêndio que destruiu veículos em São Mateus

De acordo com o delegado Isaac Gagno, os jovens foram identificados durante a investigação e confessaram a autoria do crime em depoimento prestado na segunda-feira (20)

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 12:49

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

21 jul 2026 às 12:49
Quatro adolescentes confessaram a autoria do crime em depoimento prestado na segunda-feira (20)
Veículos ficaram completamente destruídos | Raphael Verly

Quatro adolescentes são apontados pela Polícia Civil como autores do incêndio que destruiu um ônibus escolar e um caminhão no pátio da Secretaria de Educação de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. 


De acordo com o delegado Isaac Gagno, os jovens foram identificados durante a investigação e confessaram a autoria do crime em depoimento prestado na segunda-feira (20). A idade deles não foi informada.


Os celulares dos adolescentes foram apreendidos para perícia. A suspeita é que eles tenham trocado mensagens sobre o planejamento da ação criminosa. 


Após serem ouvidos, os adolescentes foram liberados. A Polícia Civil informou que vai pedir à Justiça a internação dos envolvidos.

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