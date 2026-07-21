Adolescentes confessam incêndio que destruiu veículos em São Mateus

Quatro adolescentes são apontados pela Polícia Civil como autores do incêndio que destruiu um ônibus escolar e um caminhão no pátio da Secretaria de Educação de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.





De acordo com o delegado Isaac Gagno, os jovens foram identificados durante a investigação e confessaram a autoria do crime em depoimento prestado na segunda-feira (20). A idade deles não foi informada.





Os celulares dos adolescentes foram apreendidos para perícia. A suspeita é que eles tenham trocado mensagens sobre o planejamento da ação criminosa.





Após serem ouvidos, os adolescentes foram liberados. A Polícia Civil informou que vai pedir à Justiça a internação dos envolvidos.