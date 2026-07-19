Veículos são incendiados em pátio da Secretaria de Educação de São Mateus

Uma área de acampamento do Parque Nacional do Caparaó, em Dores do Rio Preto, no Espírito Santo, amanheceu coberta por geada neste sábado (18). "Faz tempo que não vejo branco assim", diz o guia turístico Ivan Souza em vídeo que registrou o fenômeno no Acampamento Macieira, no distrito de Pedra Menina, por volta de 7h20 da manhã.





Embora não tenha conferido a temperatura naquele momento, Ivan acredita que fosse de -5°C. O guia turístico gravou visitantes do local admirando o gelo, que cobriu o chão, os carros, a vegetação e as barracas (veja acima).





Ivan trabalha na região há mais de 18 anos e diz que a geada é comum na região durante os meses de junho e julho. "Esse vídeo foi só de hoje, mas durante a semana aconteceu bastante", conta.





O fenômeno já encantou visitantes da Região do Caparaó capixaba diversas outras vezes neste inverno. A geada se forma em noites frias, quando a temperatura próxima ao solo cai para 0° C ou menos. O vapor d’água presente no ar passa do estado gasoso diretamente para o sólido, formando cristais de gelo, ou quando congela o orvalho que cobre a vegetação.