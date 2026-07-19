Veículos são incendiados em pátio da Secretaria de Educação de São Mateus

Um ônibus escolar e um caminhão foram incendiados dentro do pátio da Secretaria de Educação de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O caso ocorreu por volta de 20h50 de sábado (18). Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e apagaram as chamas. Ninguém ficou ferido.
A prefeitura informou que a Polícia Militar (PM) esteve no local e registrou a ocorrência. Também disse que o local possui câmeras de videomonitoramento e as imagens já estão sendo analisadas pelas autoridades.
Segundo o major Bergamin, da PM, a suspeita é de que o incêndio tenha sido cometido por 4 indivíduos encapuzados que foram flagrados por uma câmera perto do local da ocorrência.
A Polícia Civil (PC) informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus e que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A PC destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que agora dispõe de três canais: por telefone, basta discar 181; pelo computador, o site é www.disquedenuncia181.es.gov.br; pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o número 27 99253-8181 e seguir o passo a passo do atendimento virtual. Em todos os canais, o anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.