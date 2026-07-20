Super El Niño: ES está preparado para enfrentar uma das maiores estiagens das últimas décadas?

No Brasil, normalmente provoca excesso de chuva na Região Sul e redução das precipitações em grande parte do Centro-Norte do país. No Sudeste, incluindo o Espírito Santo, os efeitos variam conforme a intensidade do fenômeno, mas costumam incluir temperaturas acima da média, maior evaporação e irregularidade das chuvas.





No Espírito Santo, as projeções oficiais indicam atenção especial para o período entre agosto de 2026 e o início de 2027. O Governo do Estado destaca que há possibilidade de períodos secos mais prolongados, principalmente nas regiões Norte e Noroeste capixabas, enquanto áreas do litoral e do Sul do Estado podem registrar episódios isolados de chuvas intensas.





É importante destacar que não existe uma confirmação de que haverá estiagem contínua de agosto até abril de 2027; o que existe são projeções climáticas que indicam aumento da probabilidade de períodos secos e distribuição irregular das chuvas ao longo desse intervalo.





As consequências podem atingir praticamente todos os setores da sociedade. A redução da disponibilidade hídrica compromete o abastecimento de água para consumo humano, aumenta os custos de tratamento, reduz a produção agrícola, afeta a geração hidrelétrica, favorece queimadas, reduz a umidade do ar, intensifica problemas respiratórios e aumenta o risco de perdas econômicas para produtores rurais e municípios.





Diante desse cenário, o Governo do Espírito Santo vem adotando diversas medidas preventivas. Entre elas estão o fortalecimento do monitoramento meteorológico e hidrológico, a ampliação dos sistemas de alerta da Defesa Civil, o acompanhamento permanente das bacias hidrográficas, a fiscalização do uso dos recursos hídricos, o reforço das brigadas de prevenção e combate aos incêndios florestais, além da atuação integrada da Seama, Agerh, Iema, Incaper, Idaf, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual.