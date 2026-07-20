Super El Niño: ES está preparado para enfrentar uma das maiores estiagens das últimas décadas?

O planeta atravessa mais um período de intensas mudanças climáticas e, desta vez, um dos principais responsáveis é o fenômeno El Niño, que poderá atingir intensidade forte ou até muito forte entre o segundo semestre de 2026 e o início de 2027.
Os principais centros meteorológicos nacionais e internacionais apontam elevada probabilidade de permanência do fenômeno até o início de 2027, aumentando significativamente os riscos de seca, ondas de calor e incêndios florestais em diversas regiões do Brasil.
O El Niño ocorre quando há um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Esse aquecimento altera a circulação atmosférica global, modificando o regime de chuvas em vários continentes.
No Brasil, normalmente provoca excesso de chuva na Região Sul e redução das precipitações em grande parte do Centro-Norte do país. No Sudeste, incluindo o Espírito Santo, os efeitos variam conforme a intensidade do fenômeno, mas costumam incluir temperaturas acima da média, maior evaporação e irregularidade das chuvas.
No Espírito Santo, as projeções oficiais indicam atenção especial para o período entre agosto de 2026 e o início de 2027. O Governo do Estado destaca que há possibilidade de períodos secos mais prolongados, principalmente nas regiões Norte e Noroeste capixabas, enquanto áreas do litoral e do Sul do Estado podem registrar episódios isolados de chuvas intensas.
É importante destacar que não existe uma confirmação de que haverá estiagem contínua de agosto até abril de 2027; o que existe são projeções climáticas que indicam aumento da probabilidade de períodos secos e distribuição irregular das chuvas ao longo desse intervalo.
As consequências podem atingir praticamente todos os setores da sociedade. A redução da disponibilidade hídrica compromete o abastecimento de água para consumo humano, aumenta os custos de tratamento, reduz a produção agrícola, afeta a geração hidrelétrica, favorece queimadas, reduz a umidade do ar, intensifica problemas respiratórios e aumenta o risco de perdas econômicas para produtores rurais e municípios.
Diante desse cenário, o Governo do Espírito Santo vem adotando diversas medidas preventivas. Entre elas estão o fortalecimento do monitoramento meteorológico e hidrológico, a ampliação dos sistemas de alerta da Defesa Civil, o acompanhamento permanente das bacias hidrográficas, a fiscalização do uso dos recursos hídricos, o reforço das brigadas de prevenção e combate aos incêndios florestais, além da atuação integrada da Seama, Agerh, Iema, Incaper, Idaf, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual.
Na área rural, o Incaper intensificou as orientações sobre uso racional da água, manejo do solo e práticas para aumentar a resiliência das propriedades agrícolas.
Os municípios também desempenham papel fundamental. Entre as principais ações recomendadas estão:
elaboração e atualização dos Planos Municipais de Contingência para estiagem;
monitoramento dos níveis de rios, reservatórios e mananciais;
combate às perdas nos sistemas públicos de abastecimento;
ampliação da reservação de água;
recuperação e proteção de nascentes;
incentivo ao reúso de água;
campanhas permanentes de consumo consciente;
preparação de sistemas alternativos de abastecimento, quando necessário;
prevenção de incêndios em áreas rurais e unidades de conservação.
No setor agrícola, práticas como irrigação eficiente, construção de pequenas barragens legalizadas, proteção das matas ciliares, conservação do solo e adoção de sistemas agroflorestais tornam-se ainda mais importantes para reduzir os impactos da escassez hídrica.
Independentemente da intensidade final do fenômeno, uma lição permanece clara: a segurança hídrica depende cada vez mais do planejamento. Investimentos em saneamento, proteção de mananciais, redução das perdas de água tratada, educação ambiental e gestão integrada dos recursos hídricos são essenciais para que o Espírito Santo enfrente eventos climáticos extremos com maior capacidade de adaptação.
O Super El Niño não deve ser encarado como motivo para pânico, mas como um alerta para acelerar políticas públicas e atitudes individuais voltadas à conservação da água. Preparar-se hoje significa reduzir impactos amanhã.
Sugestões de leitura
CEMADEN – Boletim do Painel El Niño 2026–2027 e Notas Técnicas sobre o fenômeno.
ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil e publicações sobre segurança hídrica.
IPCC – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Relatório de Síntese do Sexto Relatório de Avaliação (AR6), referência mundial sobre mudanças climáticas, adaptação e gestão dos recursos hídricos.