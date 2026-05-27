Como efeitos do super El Niño podem afetar o agronegócio do ES

A possibilidade da formação de um fenômeno conhecido como Super El Niño nos próximos meses tem acendido o alerta em diversos setores produtivos no Brasil. Caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Central e Leste, o fenômeno atinge a categoria de "forte" ou "super" quando as temperaturas permanecem 1,5°C acima da média por vários meses. Projeções atuais indicam que o aquecimento pode chegar a 3°C, um patamar raramente visto e que altera significativamente a circulação atmosférica global.





A Gazeta ouviu especialistas para entender como essa escala acima do normal do fenômeno pode afetar a economia do Espírito Santo, especialmente no agronegócio.





Segundo a NOAA (Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos), há 96% de probabilidade de o fenômeno estar plenamente ativo nos próximos meses, com chances reais de atingir níveis históricos de intensidade.





No Brasil, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu nota indicando que o fenômeno tem potencial para provocar impactos significativos, transformando padrões sazonais em eventos de alto impacto, como inundações massivas no Sul e secas severas na Amazônia e no Nordeste.





Especificamente para a região Sudeste, o que envolve o Espírito Santo, as perspectivas do Cemaden apontam que o fenômeno pode comprometer parte da estação chuvosa, vindo acompanhado de altas temperaturas que afetam a recuperação dos reservatórios hidrelétricos e elevam o risco hidrológico, com enchentes, inundações e secas severas.





Além disso, há risco potencial intensificado sobre áreas agrícolas do Sudeste relacionado à redução da quantidade de água no solo, tornando-se insuficiente para atender às necessidades das lavouras, o que pode resultar em perdas diretas de produtividade.





No Espírito Santo, conforme explica a professora de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), doutora Kyssyanne Oliveira, a maior consequência direta não é necessariamente uma mudança comprovada no volume total de chuvas, mas sim o aumento expressivo da temperatura, com a atuação do fenômeno podendo ser sentida já a partir de agosto.