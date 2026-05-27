Fim da escala 6x1: o que muda da hora extra ao trabalho aos domingos; tire as dúvidas

O fim da escala 6x1 prevê redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com dois dias de descanso e sem redução salarial. Mas quando as mudançãs entrarão em vigor? E como ficarão as escalas de trabalho? O que ocorrerá com o pagamento de horas extras nos fins de semana?





Para ajudar a responder algumas questões, especialistas em Direito do Trabalho foram consultados e ajudaram a esclarecer as principais dúvidas dos trabalhadores.





A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) deve ser votada nesta quarta-feira (27) pela comissão especial onde está sendo analisada. Caso seja aprovada, seguirá para votação no plenário da Câmara dos Deputados, onde precisará do apoio de, no mínimo, 308 deputados. A seguir, o texto vai para o Senado.





Mesmo com esse trâmite ainda a ser cumprido, já é possível responder alguns desses questionamentos, de acordo com o que foi apresentado pelo relator do texto, deputado federal Léo Prates (Republicanos-BA), na última segunda-feira (25). Veja a seguir as questões que já podem ser respondidas.