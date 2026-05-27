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Gastronomia

Milho-verde: 8 receitas irresistíveis para a festa junina

Aprenda a preparar opções doces e salgadas para o seu arraial
Portal Edicase

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Publicado em 27 de Maio de 2026 às 15:52

Curau de milho-verde (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)
Curau de milho-verde Crédito: Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock
As festas juninas estão entre as celebrações mais aguardadas pelos brasileiros, principalmente por causa das comidas típicas que conquistam diferentes gerações. Entre os ingredientes mais tradicionais dessa época, o milho-verde ganha destaque como protagonista de receitas irresistíveis, cheias de sabor e memória afetiva.
Versátil e nutritivo, o ingrediente pode ser utilizado tanto em pratos doces quanto salgados, agradando aos mais variados paladares. De pamonha e curau a bolos, cremes e preparos assados, o milho-verde transforma qualquer refeição junina em uma experiência ainda mais especial.
Abaixo, confira 8 receitas com milho-verde para a festa junina!

1. Curau de milho-verde

Ingredientes

  • Grãos de 5 espigas de milho-verde
  • 1 l de leite
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os grãos de milho-verde e o leite e bata por 3 minutos. Após, coe e transfira o líquido para uma panela. Adicione o açúcar e o sal e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até obter uma textura cremosa. Desligue o fogo, distribua o curau em recipientes e polvilhe com canela. Sirva em seguida.

2. Brigadeiro de milho-verde

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 395 g de milho-verde
  • 100 g de coco ralado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Manteiga para untar
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o milho-verde e o leite condensado até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para uma panela, adicione a manteiga e o coco ralado e leve ao fogo médio para cozinhar até desgrudar do fundo, mexendo sempre. Desligue o fogo, disponha o doce sobre um prato e espere esfriar. Após, unte as mãos com manteiga e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco da massa e enrole. Repita o processo com toda a massa e passe no açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

3. Pudim de milho-verde

Ingredientes

Pudim
  • Grãos de 2 espigas de milho-verde
  • 200 ml de leite de coco
  • 395 g de leite condensado
  • 300 ml de leite integral
  • 3 ovos
Calda
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Calda
Em uma panela, derreta o açúcar em fogo médio até obter um caramelo dourado. Adicione a água e deixe dissolver completamente. Despeje a calda em uma forma de pudim e espalhe bem no fundo e nas laterais. Reserve.
Pudim
Em um liquidificador, bata os grãos de milho-verde com o leite integral até obter um líquido grosso. Coe essa mistura em uma peneira, espremendo bem para extrair o líquido e descarte o bagaço. Volte o líquido para o liquidificador e adicione o leite condensado, o leite de coco e os ovos. Bata até obter uma mistura homogênea.
Despeje a mistura na forma caramelizada e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, até firmar. Retire do forno e deixe esfriar. Leve à geladeira por 4 horas. Após esse tempo, desenforme e sirva em seguida.
Pamonha doce (Imagem: FeLopes | Shutterstock)
Pamonha doce Crédito: Imagem: FeLopes | Shutterstock

4. Pamonha doce

Ingredientes

  • Grãos de 12 espigas de milho-verde
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 200 ml de água
  • 1 xícara de chá de coco ralado
  • Água para cozinhar
  • Palha de milho-verde para embrulhar
  • Barbante para amarrar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os grãos de milho-verde com a água até obter uma mistura cremosa. Acrescente o coco ralado e o açúcar e bata novamente para incorporar. Após, distribua a massa nas palhas de milho-verde e amarre com o barbante. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Coloque a pamonha na panela e cozinhe por 40 minutos. Retire as pamonhas com a ajuda de uma escumadeira e sirva em seguida.

5. Pamonha com queijo coalho

Ingredientes

  • Grãos de 10 espigas de milho-verde
  • 10 tiras de queijo coalho
  • 200 ml de óleo
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 pitada de açúcar
  • Água para cozinhar
  • Palha de milho-verde para embrulhar
  • Barbante para amarrar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os grãos de milho-verde até ficar homogêneo e coloque em um recipiente. Adicione o óleo, o sal e o açúcar e misture. Distribua a mistura nas palhas de milho-verde e, em cada uma delas, coloque uma tira de queijo coalho. Amarre com um barbante e reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Disponha as pamonhas e cozinhe por 30 minutos. Retire as pamonhas com a ajuda de uma escumadeira e sirva em seguida.

6. Bolo salgado de milho-verde

Ingredientes

  • Grãos de 3 espigas de milho-verde
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 170 g de iogurte natural
  • 1 xícara de chá de fubá
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de sal
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • 220 g de requeijão cremoso
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • Cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os grãos de milho-verde, os ovos, o óleo e o iogurte natural até obter uma massa homogênea. Adicione o fubá, a farinha de trigo e o sal. Bata novamente para incorporar. Por último, misture o fermento químico delicadamente com uma colher. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o requeijão por cima e cubra com queijo muçarela e cheiro-verde. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar e passar no teste do palito. Sirva em seguida.
Canjica de milho-verde (Imagem: henrique ferrera | Shutterstock)
Canjica de milho-verde Crédito: Imagem: henrique ferrera | Shutterstock

7. Canjica de milho-verde

Ingredientes

  • 6 espigas de milho-verde
  • 1 l de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 pitada de sal
  • 1 canela em pau
  • Canela em pó para finalizar

Modo de preparo

Retire os grãos das espigas com uma faca e reserve 1 xícara de chá para dar textura ao preparo. Bata o restante do milho-verde em um liquidificador com metade do leite até obter uma mistura homogênea. Coe com a ajuda de uma peneira, pressionando bem para extrair todo o líquido e descarte o bagaço.
Transfira o creme para uma panela. Adicione o restante do leite, o leite condensado, o leite de coco, a manteiga, o sal, a canela em pau e os grãos reservados. Leve ao fogo médio, mexendo sempre para não grudar, até engrossar. Sirva decorado com canela em pó.

8. Escondidinho de milho-verde com frango

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de grãos de milho-verde
  • 250 g de creme de leite
  • 100 ml de leite
  • 2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 150 g de queijo muçarela ralado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o milho-verde com o creme de leite e o leite até formar um creme homogêneo. Reserve. Em uma panela em fogo médio, aqueça a manteiga e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango desfiado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Reserve.
Em um refratário untado com manteiga, espalhe metade do creme de milho-verde, distribua o frango refogado por cima e cubra com o restante do creme. Finalize com queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 200°C por 25 minutos. Sirva em seguida.

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