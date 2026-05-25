Exportações de café do ES para o Oriente Médio crescem mais de 50% em 2026

As exportações do agronegócio do Espírito Santo somaram R$ 4,6 bilhões de janeiro a abril deste ano e alcançaram 110 países, chegando a mais nações do que no ano passado. Entre os produtos comercializados no mercado externo estão café, celulose, pimenta-do-reino, gengibre, mamão, chocolates e preparados com cacau, entre outros.





Um dos destaques do período foram as exportações do agronegócio para o Oriente Médio, em especial o café. No geral, os produtos agrícolas do Espírito Santo negociados para lá somaram US$ 56,87 milhões de janeiro a abril de 2026, crescimento de 12,3% em relação ao mesmo período de 2025.





O resultado foi puxado principalmente pelo café, que movimentou US$ 40,46 milhões, com alta de 59,3%. O Oriente Médio comprou 6,88 milhões de quilos do produto capixaba nos quatro primeiros meses de 2026 – avanço de 50,1% em volume.





Os dados foram apurados pela Gerência de Dados e Análises da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), a partir de informações originais do Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa).





A pimenta-do-reino alcançou US$ 16,26 milhões exportados para o Oriente Médio, mantendo participação relevante na pauta, apesar do recuo de 8,6% frente ao ano anterior. O volume negociado para a região registrou 2,74 milhões de quilos, com redução de 11,5% em relação ao mesmo período de 2025.





“Mesmo em um cenário de conflitos, o Oriente Médio ampliou as compras do agro capixaba, com crescimento de 12,3% em divisas no período. O café puxou esse avanço, enquanto a pimenta-do-reino teve recuo nesse mercado específico, embora siga crescendo na média geral das exportações do Estado. Cada mercado responde de forma diferente, por isso é importante diversificar destinos e produtos para reduzir riscos e aproveitar oportunidades”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.