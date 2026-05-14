Colheita do café conilon é oficialmente aberta no Espírito Santo

Uma das principais atividades econômicas do Espírito Santo foi iniciada nesta quinta-feira (14): a colheita do café conilon. O marco foi feito durante solenidade em uma fazenda de Aracruz, na região Norte do Estado, com a presença do governador Ricardo Ferraço. Neste ano, a estimativa feita pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) aponta para uma produção de 14,8 milhões de sacas do produto na safra de 2026.





O gestor destacou a importância da prática no Espírito Santo, promovendo emprego, renda e desenvolvimento. Além disso, o Estado é o maior importador e exportador de café conilon do Brasil.





“Aracruz tem uma produção agrícola forte e hoje celebramos uma atividade que movimenta a economia de dezenas de municípios. O café conilon capixaba é produzido majoritariamente por famílias, em propriedades de base familiar, com trabalho cuidadoso, eficiente e sustentável. São cerca de 280 mil hectares cultivados, distribuídos entre mais de 60 mil famílias produtoras", disse Ferraço.