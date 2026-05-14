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Safra 2026

Colheita do café conilon é oficialmente aberta no Espírito Santo

A estimativa é de que serão produzidas 14,8 milhões de sacas do produto na safra deste ano

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 15:22

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

14 mai 2026 às 15:22
Café conilon de Jaguaré, o maior produtor dessa variedade no país
Abertura do início da safra do conilon foi feita em Aracruz, na quinta-feira (14) Ítalo Spagnol

Uma das principais atividades econômicas do Espírito Santo foi iniciada nesta quinta-feira (14): a colheita do café conilon. O marco foi feito durante solenidade em uma fazenda de Aracruz, na região Norte do Estado, com a presença do governador Ricardo Ferraço. Neste ano, a estimativa feita pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) aponta para uma produção de 14,8 milhões de sacas do produto na safra de 2026.


O gestor destacou a importância da prática no Espírito Santo, promovendo emprego, renda e desenvolvimento. Além disso, o Estado é o maior importador e exportador de café conilon do Brasil.


“Aracruz tem uma produção agrícola forte e hoje celebramos uma atividade que movimenta a economia de dezenas de municípios. O café conilon capixaba é produzido majoritariamente por famílias, em propriedades de base familiar, com trabalho cuidadoso, eficiente e sustentável. São cerca de 280 mil hectares cultivados, distribuídos entre mais de 60 mil famílias produtoras", disse Ferraço.

Campanha "Conilon de Qualidade"

No evento realizado no município aracruzense, um dos principais na produção da variedade, foi lançada a campanha “Conilon de Qualidade – produza o seu!”, voltada ao incentivo de práticas que aumentem a qualidade e agregação de valor do produto.


O diretor-geral do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), André Barros, disse que a campanha irá melhorar a imagem do café conilon produzido no Espírito Santo.


"Ela reforça a importância de práticas adequadas em todas as etapas da produção, especialmente no pós-colheita, que é determinante para a qualidade final da bebida. O Espírito Santo já é referência em produtividade e tecnologia, e iniciativas como essa contribuem para ampliar o reconhecimento do nosso conilon também pela excelência e pela agregação de valor, beneficiando diretamente os produtores capixabas", afirmou.

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