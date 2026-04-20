  • Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil
Premiação

Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil

Oito queijarias capixabas foram premiadas, somando 12 medalhas no concurso

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 13:24

Redação de A Gazeta

Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil Divulgação/Seag

Oito queijarias do Espírito Santo foram premiadas no 4° Mundial do Queijo do Brasil, realizado no domingo (19), em São Paulo. No geral, as agroindústrias capixabas receberam 12 medalhas no concurso.


Entre os destaques, o Espírito Santo conquistou três medalhas na categoria Super Ouro, com a Artelatte (queijo Duetto), a Queijos Giacomin (Queijo Terra Nostra) e a Queijaria Sítio Hollunder (queijo de coalho).


Na categoria Ouro, a Vila Veneto Queijaria foi premiada com o queijo Morbier.


Das três medalhas de prata, duas ficaram com a Queijos Giacomin (Capixaba Gourmet e Palitinho Mussarela) e uma com a Queijaria da Fazenda (doce de leite).


Já na categoria Bronze, foram premiadas a Queijos Giacomin (Queijo Mundo Novo), a Calvi Laticínios (Queijo Minas Meia Cura), a Vila Veneto Queijaria (Queijo Original Otello), a Fazenda Carnielli (Queijo Centenário) e a Queijaria Iolanda (Queijo Colonial).


Ao todo, 10 agroindústrias do Estado participaram da competição, com 31 produtos inscritos em diferentes categorias, incluindo queijos de leite de vaca e de búfala, além de doce de leite, iogurte e manteiga.


O secretário de Estado da Agricultura, Carlos Tesch, destacou o desempenho capixaba no evento. 


“Essas conquistas mostram a força e a qualidade das nossas agroindústrias. O Espírito Santo vem ganhando destaque na produção de queijos, com produtos que aliam tradição, inovação e excelência. Esse reconhecimento nacional valoriza o trabalho dos nossos produtores e abre novas oportunidades de mercado”, afirmou.

Confira a premiação por categoria

Super Ouro

  • Artelatte (Venda Nova do Imigrante) – Queijo Duetto
  • Queijos Giacomin (João Neiva) – Queijo Terra Nostra
  • Queijaria Sítio Hollunder (Marechal Floriano) – Queijo de Coalho


Ouro

  • Vila Veneto Queijaria (João Neiva) – Queijo Morbier


Prata

  • Queijos Giacomin (João Neiva) – Capixaba Gourmet
  • Queijos Giacomin (João Neiva) – Palitinho Mussarela
  • Queijaria da Fazenda (Linhares) – Doce de leite


Bronze

  • Queijos Giacomin (João Neiva) – Queijo Mundo Novo
  • Calvi Laticínios (Cachoeiro de Itapemirim) – Queijo Minas Meia Cura
  • Vila Veneto Queijaria (João Neiva) – Queijo Original Otello
  • Fazenda Carnielli (Venda Nova do Imigrante) – Queijo Centenário
  • Queijaria Iolanda (Aracruz) – Queijo Colonial

