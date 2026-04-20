Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil

Oito queijarias do Espírito Santo foram premiadas no 4° Mundial do Queijo do Brasil, realizado no domingo (19), em São Paulo. No geral, as agroindústrias capixabas receberam 12 medalhas no concurso.
Entre os destaques, o Espírito Santo conquistou três medalhas na categoria Super Ouro, com a Artelatte (queijo Duetto), a Queijos Giacomin (Queijo Terra Nostra) e a Queijaria Sítio Hollunder (queijo de coalho).
Na categoria Ouro, a Vila Veneto Queijaria foi premiada com o queijo Morbier.
Das três medalhas de prata, duas ficaram com a Queijos Giacomin (Capixaba Gourmet e Palitinho Mussarela) e uma com a Queijaria da Fazenda (doce de leite).
Já na categoria Bronze, foram premiadas a Queijos Giacomin (Queijo Mundo Novo), a Calvi Laticínios (Queijo Minas Meia Cura), a Vila Veneto Queijaria (Queijo Original Otello), a Fazenda Carnielli (Queijo Centenário) e a Queijaria Iolanda (Queijo Colonial).
Ao todo, 10 agroindústrias do Estado participaram da competição, com 31 produtos inscritos em diferentes categorias, incluindo queijos de leite de vaca e de búfala, além de doce de leite, iogurte e manteiga.
O secretário de Estado da Agricultura, Carlos Tesch, destacou o desempenho capixaba no evento.
“Essas conquistas mostram a força e a qualidade das nossas agroindústrias. O Espírito Santo vem ganhando destaque na produção de queijos, com produtos que aliam tradição, inovação e excelência. Esse reconhecimento nacional valoriza o trabalho dos nossos produtores e abre novas oportunidades de mercado”, afirmou.
Confira a premiação por categoria
Super Ouro
- Artelatte (Venda Nova do Imigrante) – Queijo Duetto
- Queijos Giacomin (João Neiva) – Queijo Terra Nostra
- Queijaria Sítio Hollunder (Marechal Floriano) – Queijo de Coalho
Ouro
- Vila Veneto Queijaria (João Neiva) – Queijo Morbier
Prata
- Queijos Giacomin (João Neiva) – Capixaba Gourmet
- Queijos Giacomin (João Neiva) – Palitinho Mussarela
- Queijaria da Fazenda (Linhares) – Doce de leite
Bronze
- Queijos Giacomin (João Neiva) – Queijo Mundo Novo
- Calvi Laticínios (Cachoeiro de Itapemirim) – Queijo Minas Meia Cura
- Vila Veneto Queijaria (João Neiva) – Queijo Original Otello
- Fazenda Carnielli (Venda Nova do Imigrante) – Queijo Centenário
- Queijaria Iolanda (Aracruz) – Queijo Colonial