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145 por segundo

Espírito Santo produziu quase 4,6 bilhões de ovos em 2024

O município campeão foi Santa Maria de Jetibá, com 91% da produção total; outros municípios da região Serrana também se destacam no ranking

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 14:26

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

08 mai 2026 às 14:26
Os ovos produzidos no ES seriam suficientes para 6 milhões de omeletes com dois ovos a cada dia Coopeavi/Divulgação

145 por segundo: esta foi a quantidade de ovos de galinha produzidos no Espírito Santo durante todo o ano de 2024. Este número representa quase 4,6 bilhões de unidades ou 380.650 mil dúzias. O dado foi divulgado pela Produção Pecuária Municipal do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).


Além de aproximadamente quantidade por segundo, os ovos de galinha produzidos no Estado equivalem a cerca de:


  • 12,5 milhões de ovos por dia;
  • 521 mil ovos por hora;
  • 8,7 mil ovos por minuto.


Esta quantidade poderia fazer parte da receita de 6,25 milhões de omeletes com dois ovos por dia ou 4,17 milhões se o prato contar com três ovos. Além disso, com uma população de 4,1 milhões aproximadamente, cada capixaba poderia ter 1.114 ovos ao ano ou pouco mais de três por dia.


Região Serrana lidera ranking

O alto número da produção vem, principalmente, da região Serrana, mais concentrado em Santa Maria de Jetibá que lidera o ranking, com 91,1% do total, representando 346.602 dúzias. Outros municípios que também registraram números consideráveis foram:


  • Santa Teresa: 9.800 dúzias;
  • Santa Leopoldina 9.613 dúzias;
  • Domingos Martins: 5.016 dúzias;
  • Venda Nova do Imigrante: 2.859 dúzias.

Os números da alta produção de ovos no Espírito Santo tem explicação, segundo o secretário de Agricultura, Carlos Tesch. “O desempenho da avicultura de postura no Estado é resultado de muito trabalho, organização e investimento ao longo dos anos. Temos uma cadeia produtiva eficiente, com forte participação da agricultura familiar e alto nível tecnológico", disse.

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