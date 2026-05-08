Espírito Santo produziu quase 4,6 bilhões de ovos em 2024

145 por segundo: esta foi a quantidade de ovos de galinha produzidos no Espírito Santo durante todo o ano de 2024. Este número representa quase 4,6 bilhões de unidades ou 380.650 mil dúzias. O dado foi divulgado pela Produção Pecuária Municipal do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).





Além de aproximadamente quantidade por segundo, os ovos de galinha produzidos no Estado equivalem a cerca de:





12,5 milhões de ovos por dia;

521 mil ovos por hora;

8,7 mil ovos por minuto.





Esta quantidade poderia fazer parte da receita de 6,25 milhões de omeletes com dois ovos por dia ou 4,17 milhões se o prato contar com três ovos. Além disso, com uma população de 4,1 milhões aproximadamente, cada capixaba poderia ter 1.114 ovos ao ano ou pouco mais de três por dia.



