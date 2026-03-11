Conilon

Produtores de café no ES ganham R$ 2,2 milhões em prêmios por grão sustentável

O montante foi recebido por mais de 1 mil cooperados da Cooabriel que têm certificação de práticas de sustentabilidade; cooperativa é referência no café conilon

Publicado em 11 de março de 2026 às 15:19

Produtores de café conilon do Espírito Santo receberam mais de R$ 2,2 milhões em prêmios no ano passado por adotarem práticas sustentáveis na cafeicultura. O montante foi recebido por mais de 1 mil cooperados da Cooabriel — cooperativa que é referência no café conilon — certificados pelo protocolo internacional 4C.

A Certificação 4C (Código Comum da Comunidade Cafeeira) é reconhecida como uma das principais do setor cafeeiro por estabelecer critérios econômicos, sociais e ambientais exigidos por compradores globais. Ao atender a esses requisitos, os produtores ampliam o acesso a mercados e passam a ser remunerados por práticas alinhadas às exigências de sustentabilidade, rastreabilidade e responsabilidade social.

Para integrar a certificação, as propriedades precisam estar em conformidade com o código de conduta 4C, comprovando o atendimento aos critérios determinados, incluindo o respeito à legislação trabalhista, capacitação e treinamento, preservação de áreas ambientais, uso consciente de defensivos e conservação do solo e da água.

Café conilon produzido pela Cooabriel Crédito: Divulgação

Do total de cooperados certificados, parte integra grupos geridos diretamente pela Cooabriel, enquanto outro grupo recebe suporte da Nestlé, parceira no processo de certificação.

Em 2025, os produtores vinculados ao grupo com apoio da multinacional receberam mais de R$ 1,22 milhão em premiações. Os valores foram pagos em novembro, distribuídos de forma proporcional a cada produtor.

Já os produtores integrantes dos grupos geridos pela própria Cooabriel somaram mais de R$ 970 mil em premiações, pagos em fevereiro de 2026. Nesse caso, a remuneração leva em consideração o volume de café armazenado por cada cooperado.

O gerente corporativo de comercialização e mercado da cooperativa, Edimilson Calegari, avalia que a certificação traz benefícios tangíveis, como o aumento da competitividade e a abertura de novas fronteiras comerciais, especialmente em destinos mais exigentes, onde a demanda por produtos sustentáveis é crescente.

“O mercado busca a segurança de que está adquirindo um café produzido dentro de práticas sustentáveis. A certificação, obtida por meio de auditorias, contribui para demonstrar que o produto atende a essas exigências, gerando mais confiança ao mercado”, afirma.

Atualmente, os cooperados da Cooabriel certificados pelo protocolo 4C recebem o diferencial de R$ 10,00 na saca de café produzida em conformidade com os critérios do programa. Contudo, para além de estratégia econômica, ao agregar valor à saca de café, a certificação busca contribuir para avanços em termos de saúde e longevidade dos trabalhadores, responsabilidade ambiental e remuneração adequada dos envolvidos no processo produtivo, conforme avalia o presidente da cooperativa, Luiz Carlos Bastianello.

"A produção sustentável é pensada para deixar um meio ambiente melhor para as próximas gerações. Esse processo envolve a realização de um trabalho feito dentro de boas práticas, como uso correto de EPI e uso racional de defensivos, pensando na proteção das pessoas, sendo colaboradores e famílias produtoras, especialmente considerando que a maior parte do quadro social da cooperativa atua na agricultura de base familiar”, destaca Bastianello.

