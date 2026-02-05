Levantamento da safra

Produção de café deve crescer 9% no ES em 2026

Projeção é da Companhia Nacional de Abastecimento e reflete as condições iniciais observadas em campo; ajustes podem ser feitos ao longo do ciclo produtivo

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 17:49

Grãos de café: a produção total estimada para este ano no Espírito Santo é de 19 milhões de sacas Crédito: Divulgação

Importante cultura para a economia capixaba, a produção de café do Espírito Santo em 2026 deve crescer 9% em relação ao ano anterior. É o que aponta o primeiro levantamento da safra de café 2026. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção total estimada é de 19 milhões de sacas.

O desempenho é sustentado principalmente pelo café conilon, com o qual o Espírito Santo mantém posição de liderança nacional, e pela recuperação expressiva do café arábica, que volta a apresentar avanço produtivo após um ciclo de bienalidade negativa em 2025.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, porém, os números devem ser analisados com cautela e visão estratégica.

“Esta é a primeira estimativa da safra 2026 e, como ocorre em todos os anos, os dados podem ser ajustados ao longo do ciclo produtivo. Ainda assim, o levantamento já sinaliza um cenário consistente, com bons indicadores de produtividade e área, em um contexto de mercado que segue atento à oferta, aos preços e às condições climáticas”, destaca.

A produção de café conilon no Espírito Santo está estimada em 14,9 milhões de sacas, o que corresponde a 67% da produção nacional da variedade.

O volume representa crescimento de 5% em relação à safra 2025. A produtividade média é estimada em 55,2 sacas por hectare, com leve aumento frente ao ciclo anterior, enquanto a área cultivada deve alcançar 269,4 mil hectares, o equivalente a 70% da área nacional, refletindo expansão da base produtiva e consolidação tecnológica da cultura no Estado.

Para o café arábica, a estimativa indica produção de 4,2 milhões de sacas, o que representa alta de 26,5% em comparação a 2025. O avanço está associado principalmente à recuperação da produtividade, estimada em 32,6 sacas por hectare, após um ano marcado pela bienalidade negativa.

A área cultivada também apresenta crescimento, alcançando 127,5 mil hectares, o que mantém o Espírito Santo como o terceiro maior produtor em área de café arábica do país.

