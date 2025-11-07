Concurso nacional

ES domina premiação e tem 11 cafés entre os 15 melhores do Brasil; veja lista

Pelo terceiro ano consecutivo, Espírito Santo leva medalha de ouro na categoria canéfora; no arábica, 8 dos 10 primeiros colocados são capixabas

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 20:26

Produtores do Espírito Santo foram destaque no Coffee of the Year 2025, em Belo Horizonte Crédito: Divulgação

O café produzido no Espírito Santo mais uma vez foram destaque em uma das principais premiações do setor no país. Os grãos capixabas dominaram o Coffee of the Year (COY) 2025, disputa apresentada durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG).

Na premiação realizada na tarde desta sexta-feira (7), a animação e a torcida estavam grandes, com muitos capixabas marcando presença na feira. No fim, dos 15 melhores cafés escolhidos, 11 são do Espírito Santo. Os produtores do Estado levaram oito das dez primeiras colocações na categoria arábica. E, na conilon, três dos cinco escolhidos eram capixabas.

Pelo terceiro ano consecutivo, cafeicultores do Espírito Santo levam a medalha de ouro para casa, na categoria canéfora. Além da terceira e quarta colocações.

A campeã do Conilon, Carolinna Bridi, de Santa Teresa, se alegra por levar a reconhecimento para o município capixaba. “Foi muito gratificante, principalmente Santa Teresa se tornar conhecida. Muitos produtores produzem conilon de qualidade. E é muito importante para que as pessoas tenham incentivo para continuar trabalhando”, ressalta.

Já na categoria arábica, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º lugares foram para o Espírito Santo. A medalha de ouro ficou para Minas Gerais, mas com participação do estado capixaba também, já que a fazenda da Família Protázio fica na divisa com o Espírito Santo.

Um pouco antes dos principais prêmios da noite, também foram escolhidas as melhores embalagens de café, torrefação e blend. O Estado foi destaque no concurso de embalagens, com o Café Menina, de Pedra Menina, no Caparaó capixaba, conquistando o primeiro lugar. Os designs finalistas foram exibidos nos dois primeiros dias da feira e receberam votação do público.

Um dos grandes vencedores da noite foi Douglas Dutra Vieira, junto com sua família da Fazenda Cordilheiras. “Muita emoção de levar tantos prêmios para o Caparaó Capixaba. Feliz demais, porque durante a safra a gente doa tudo que tem, e aqui é o reconhecimento da nossa doação”, afirma.

O cafeicultor campeão Deneval Vieira é também representante da Comissão Técnica de Cafeicultura da Federação de Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes) e ressalta a importância de premiações como esta.

“A gente fica muito feliz com o resultado do nosso trabalho, porque é um trabalho da agricultura familiar. Ver que, em um evento tão importante como esse, a gente pode se destacar é uma alegria imensa. E eu fico ainda mais feliz por estar participando da Comissão, porque a gente sabe o quanto é importante dar visibilidade às dores da cafeicultura”, destaca.

Confira os capixabas premiados

CONILON

1º - Fazenda São Bento - Carolinna Bridi Gommes - Santa Teresa

3º - Fazenda São Bento - Luis Carlos da Silva Gomes - Santa Teresa



- Luis Carlos da Silva Gomes - Santa Teresa 4º - Fazenda Água Limpa - Juliana Monteiro Furie Quadra - Alegre

ARÁBICA

2º - Sítio Cordilheira s - Douglas Dutra Vieira - Iúna (Caparaó)

s - Douglas Dutra Vieira - Iúna (Caparaó) 4º - Sítio Café da Ester - Roberto Queiroz - Iúna (Caparaó)



- Roberto Queiroz - Iúna (Caparaó) 5º - Onofre Cafés Especiais - Afonso Lacerda - Dores do Rio Preto (Caparaó)



- Afonso Lacerda - Dores do Rio Preto (Caparaó) 6º - Sítio Cordilheiras - Deneval Miranda Vieira Júnior - Iúna (Caparaó)



Deneval Miranda Vieira Júnior - Iúna (Caparaó) 7º - Fazenda Pico da Bandeira - Francisco Faleiro - Ibitirama (Caparaó)



- Francisco Faleiro - Ibitirama (Caparaó) 8º - Sítio Refúgio do Ninho - Bianca Gomes Fernandes - Domingos Martins



Bianca Gomes Fernandes - Domingos Martins 9º - Sítio Forquilha do Rio - Ademir Lacerda - Dores do Rio Preto (Caparaó)



Ademir Lacerda - Dores do Rio Preto (Caparaó) 10º - Sítio Refúgio do Cedro - Cedro Fornari - Iúna (Caparaó)



Top 50

A disputa contra os capixabas ficou difícil no Top 50, com os cafeicultores do Estado ocupando quase metade dos classificados na categoria arábica. A lista divulgada durante o segundo dia da Semana Internacional do Café (SIC) contou com 21 cafés especiais do Espírito Santo.

Já na categoria de café canéfora, entre os 15 finalistas, três eram do Estado.

O concurso

Os inscritos no COY passam por três fases. Na primeira são enviadas amostras de cafés especiais de todo o país, na qual profissionais licenciados pelo Coffee Quality Institute (CQI) fazem a torra e a prova dos materiais.

A partir daí, são anunciados os cafés selecionados para a segunda parte, na qual as 180 melhores amostras, sendo 150 de arábica e 30 de conilon, são disponibilizadas nas Salas de Cupping durante os três dias de SIC. Compradores, nacionais e internacionais, fazem a degustação às cegas, para que o voto seja imparcial.

*A reportagem viajou a convite da SIC 2025.

