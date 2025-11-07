Em feira internacional

Produtora do ES sobe ao pódio em concurso de café feito por mulheres

Maria Rodrigues da Silva, do Sítio Esperança, em Muqui, foi premiada pelo terceiro melhor café conilon de produção feminina do Brasil

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 16:23

Maria Rodrigues da Silva comemora, com o marido, a terceira colocação no concurso Florada Premiada Crédito: Leticia Orlandi

O Espírito Santo conquistou um lugar no pódio com o terceiro melhor café conilon de produção feminina do Brasil. Maria Rodrigues da Silva, do Sítio Esperança, em Muqui, no Sul do Estado, ficou na terceira colocação no concurso Florada Premiada da 3 Corações, que pela quarta vez inclui o conilon especial no concurso. A premiação ocorreu no último dia da Semana Internacional do Café (SIC) 2025, nesta sexta-feira (7), em Belo Horizonte (MG).

O café de Maria conquistou 89,78 pontos e foi o único conilon capixaba entre os 20 finalistas. A produção de cafés das mulheres capixabas também foi destaque no arábica. Na categoria via seca, o Estado teve uma finalista, Ana Luiza Protazio, de Dores do Rio Preto.

Já no arábica via úmida eram nove produtoras do Estado entre as 20 finalistas. Os cafés das mulheres finalistas serão levados para consumidores em todo o Brasil na linha Florada.

Maria Rodrigues da Silva sobe ao palco e recebe troféu pelo terceiro lugar no concurso Crédito: Leticia Orlandi

Maria da Silva, que já tinha enviado amostras em anos anteriores, comemorou a primeira vez que subiu ao pódio no concurso. Pela terceira colocação, ela também conquistou um prêmio de R$ 10 mil.

A produção de café está na vida de Maria desde que nasceu, mas há 10 anos começou a trabalhar com os grãos do tipo especial na cooperativa no Sul do Estado. Ela conta que, na fazenda, há uma divisão da lavoura para cada membro da família trabalhar seu café de forma separada no seu quadrante.

"É muito bom saber que a gente trabalhou no café e que agora as pessoas vão conhecer mais de perto através da fotografia nas embalagens”, disse Maria sobre a expectativa de ver seu café sendo vendido no país.

Em sua 8ª edição, o Florada Premiada recebeu 1.075 inscrições de cafeicultoras e bateu recorde de amostras, reforçando o protagonismo feminino na cafeicultura. O evento, já tradicional da SIC, contou com a presença de Pedro Lima, presidente do Grupo 3corações, Silvio Leite, head judge do concurso, e dos embaixadores, a cantora Simone Mendes e o padre Fábio de Melo, em um momento de celebração, reconhecimento e conexão.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta