Como o El Niño pode pesar no bolso dos brasileiros até 2027

Na outra ponta, o setor elétrico sofre o impacto combinado do calor e da falta de água. As temperaturas elevadas aumentam o uso de refrigeração, disparando o consumo de energia quando os reservatórios do Norte e Nordeste operam em níveis baixos. Sem água suficiente nas hidrelétricas, o país é obrigado a acionar usinas termelétricas, que geram uma energia muito mais cara. O resultado direto é o acionamento das temidas bandeiras tarifárias (amarela ou vermelha) na conta de luz. No mercado livre, contratos já flertam com o patamar de R$ 280/MWh.





Diante desse cenário, a cautela adotada pelo Banco Central faz todo sentido. Embora julho e agosto tragam leituras mensais de inflação mais comportadas, o fantasma climático torna o comportamento do IPCA imprevisível entre o final de 2026 e o início de 2027.





Para o investidor, a mensagem é de vigilância. Momentos de calmaria temporária não devem ser confundidos com o fim do ciclo inflacionário. Em um cenário em que o termômetro e o pluviômetro mandam mais na economia do que a geopolítica, manter uma carteira de investimentos diversificada continua sendo a melhor estratégia para blindar o poder de compra.