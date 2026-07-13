Mick Jagger diz que parceria com Paul McCartney em novo álbum foi inesperada

Mick Jagger fez uma parceria com Paul McCartney em novo álbum Adriano Vizoni/Folhapress

O cantor Mick Jagger, 82, afirmou que a parceria com o ex-Beatles, Paul McCartney, no novo disco "Foreign Tongues" do Rolling Stones aconteceu de forma inesperada.

"O Paul estava tocando no estúdio ao lado e o nosso baixista Darryl Jones não estava com a gente. Chamamos o Paul e ele topou", disse em entrevista ao Fantástico neste domingo (12).

Segundo Jagger, McCartney toca um "baixo bem funkeado em 'Covered in You', que é um rap melódico, uma música mais punk". Os Beatles e os Rolling Stones surgiram na mesma época, mas não chegaram a produzir muitas músicas em conjunto.

"Foreign Tongues" foi lançado na última sexta (10) e tem influência de gêneros que permeiam a trajetória do grupo, com uma mistura de blues, rock, country e soul. Essa miscelânea de estilos foi aprovada pelos críticos, que consideraram esse trabalho uma prova de que a banda continua atual e relevante. Além de McCartney, o disco conta com participações especiais dos cantores Bruno Mars e Robert Smith.

Para Jagger, o álbum é cheio de energia e bom humor e parte de composições que olham para a vida de forma otimista.

"Meu mundo é vibrante, tenho um filho de nove anos, vivo cercado de filhos e netos, jogo futebol. Gosto de escrever sobre coisas divertidas. Este é um disco animado, com só um pouco de sofrência aqui e ali", disse.

O cantor, que mantém relação pessoal e afetiva com o Brasil, não escondeu entusiamo ao ser perguntando sobre uma possível vinda ao país, com a turnê do novo álbum, mas deixou em aberta a possibilidade. "Eu adoraria ir tocar no Brasil. Tô ansioso e quero mesmo ir. Não vejo a hora de subir no palco das suas grandes cidades e das pequenas também", disse.