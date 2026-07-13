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Música

Mick Jagger diz que parceria com Paul McCartney em novo álbum foi inesperada

Novo disco dos Rolling Stones se chama 'Foreign Tongues'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 09:50

Mick Jagger critica comparação com Harry Styles
Mick Jagger fez uma  parceria com Paul McCartney em novo álbum Adriano Vizoni/Folhapress
O cantor Mick Jagger, 82, afirmou que a parceria com o ex-Beatles, Paul McCartney, no novo disco "Foreign Tongues" do Rolling Stones aconteceu de forma inesperada.
"O Paul estava tocando no estúdio ao lado e o nosso baixista Darryl Jones não estava com a gente. Chamamos o Paul e ele topou", disse em entrevista ao Fantástico neste domingo (12).
Segundo Jagger, McCartney toca um "baixo bem funkeado em 'Covered in You', que é um rap melódico, uma música mais punk". Os Beatles e os Rolling Stones surgiram na mesma época, mas não chegaram a produzir muitas músicas em conjunto.
"Foreign Tongues" foi lançado na última sexta (10) e tem influência de gêneros que permeiam a trajetória do grupo, com uma mistura de blues, rock, country e soul. Essa miscelânea de estilos foi aprovada pelos críticos, que consideraram esse trabalho uma prova de que a banda continua atual e relevante. Além de McCartney, o disco conta com participações especiais dos cantores Bruno Mars e Robert Smith.
Para Jagger, o álbum é cheio de energia e bom humor e parte de composições que olham para a vida de forma otimista.
"Meu mundo é vibrante, tenho um filho de nove anos, vivo cercado de filhos e netos, jogo futebol. Gosto de escrever sobre coisas divertidas. Este é um disco animado, com só um pouco de sofrência aqui e ali", disse.
O cantor, que mantém relação pessoal e afetiva com o Brasil, não escondeu entusiamo ao ser perguntando sobre uma possível vinda ao país, com a turnê do novo álbum, mas deixou em aberta a possibilidade. "Eu adoraria ir tocar no Brasil. Tô ansioso e quero mesmo ir. Não vejo a hora de subir no palco das suas grandes cidades e das pequenas também", disse.
Uma turnê do novo álbum ainda é incerta. O cantor Keith Richards, 82, também já foi perguntado sobre, mas escapou da resposta e deixou apenas um "ano que vem a gente conversa".

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