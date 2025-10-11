Internacionais

Scorpions, RBD, Lauryn Hill e outros shows que marcaram o ES além de Paul McCartney

HZ revirou o baú e encontrou memórias de vários shows, como David Guetta, Sean Kingston, Deep Purple, Ziggy Marley e outros

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 06:00

Scorpions, RBD, Lauryn Hill já estiveram no ES Crédito: No Rock/Zahie Cozac/Fábio Vicentini/Carlos Alberto da Silva

Espírito Santo ou Holy Spirit? Brincadeiras à parte, para quem não sabe, o nosso Estado já recebeu turnês globais de todos os tamanhos, de pop latino a rock clássico e superproduções de música eletrônica. E claro, que nós, de HZ, vamos ‘mexer’ na memória afetiva dos capixabas e relembrar alguns desses shows icônicos.

Paul McCartney no Kléber Andrade (2014)

Antes de revirar o baú, temos que lembrar de um dos momentos mais marcantes da história do Espírito Santo. Sir Paul McCartney trouxe a turnê “Out There!” ao Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no dia 10 de novembro de 2014, noite em que Beatles, Wings e carreira solo ecoaram para um estádio lotado. O show integrou a rota oficial da turnê e figura em registros do próprio artista.

Às 21h03, Paul surge de paletó azul-claro, saúda “Vitória” (a gente perdoa, Cariacica) e abre a noite com “Eight Days a Week”. A partir dali, o Kléber Andrade vira um corredor do tempo: 34 mil vozes cantando Beatles, Wings e fases solo num show que caberia em qualquer estádio do mundo - e coube aqui.

Show de Paul McCartney no estádio Kleber Andrade. Crédito: Edson Chagas

O roteiro foi daqueles de gravar na memória: o bloco acústico com “Blackbird” e “Here Today”, a delicadeza de “My Valentine” (dedicada a Nancy) e a emoção explícita em “Maybe I’m Amazed”, lembrando Linda. Quando vieram “Let Me Roll It” (com citação a Hendrix), “Band on the Run”, “Let It Be”, “Live and Let Die” e “Hey Jude”, o estádio já era uma massa única.

Para além do setlist impecável, teve o tempero capixaba que só quem viveu sabe: fãs acampados nos arredores, foto no calçadão, jantar discreto no Soeta, guitarrista pedindo ajuda para comprar água de coco na Praia de Camburi - e um detalhe íntimo de camarim, o piano instalado no quarto de hotel a pedido do próprio Macca.

Paul McCartney no Espírito Santo Crédito: Mônica Zorzanelli

RBD na Praça do Papa (2006)

No auge da febre teen dos anos 2000, o grupo Rebelde (RBD) trouxe a Tour Generación para a Praça do Papa, em Vitória, em uma sexta-feira, 29 de setembro de 2006. O show começou no começo da noite e teve Diego Boneta como atração de abertura, exatamente como em outras datas brasileiras da turnê.

Foi um dos encontros mais marcantes do pop no ES e virou registro definitivo da cultura teen da época. A apresentação em terras capixabas integrou o giro nacional de 2006, que passou por Brasília (24/9) e Recife (27/9) antes de chegar a Vitória. Os ingressos anunciados para a capital capixaba variavam entre R$ 100 (pista) e R$ 250 (cadeira VIP).

A cantora Anahí no show do grupo Rebelde, na Praça do Papa, em Vitória Crédito: NoRock/Zahie Cozac

No setlist, uma sequência focada nos dois primeiros álbuns, com faixas como “Rebelde”, “Santa No Soy”, “Así Soy Yo”, “Enséñame” e “Cuando el Amor se Acaba”, a espinha dorsal que o grupo repetiu em várias paradas da turnê no Brasil. A Tour Generación foi um fenômeno: 13 shows em 18 dias no país.

A banda RBD fez história com o show na Praça do Papa, em Vila Velha Crédito: No Rock/Zahie Cozac

Lauryn Hill no Festival de Alegre (2007)

Ícone do R&B e do hip hop, Ms. Lauryn Hill abriu sua passagem pelo Brasil no Festival de Alegre, no dia 9 de junho de 2007. O feito colocou a cidade do Sul do Espírito Santo no mapa de turnês internacionais daquele ano.

Os números ajudam a dimensionar a noite: cerca de 13 mil pessoas acompanharam uma artista que, até então, era presença raríssima no Brasil. O clima foi de expectativa alta e recepção curiosa, inclusive parte do público demorou a “esquentar”, mas o repertório falou mais alto.

Show da cantora Lauryn Hill no Festival de Alegre, em 2007 1 de 14

No palco, Lauryn costurou fases: do Fugees (“Ready or Not”, “Killing Me Softly”) às canções solo (“Doo Wop (That Thing)”, “To Zion”), além de faixas trabalhadas ao vivo com novas dinâmicas - recurso recorrente nos shows daquela temporada. O recorte do set no Brasil confirma essa espinha dorsal de hits e rearranjos.

David Guetta na Pedreira (2015 e 2016)

E quem não se lembra do dia em que um dos maiores DJs de todos os tempos desembarcou no Espírito Santo? A Pedreira, em Guarapari, virou pista gigante com o francês David Guetta. Ele se apresentou em 4 de janeiro de 2015 e voltou em 10 de janeiro de 2016, consolidando o local como destino de grandes eventos de verão.

Sean Kingston no Multiplace Mais (2008)

Com 18 anos recém-completados, Sean Kingston desembarcou no Brasil com sua mistura de rap, reggae e pop em uma rota de cinco apresentações que passou - de forma inédita - no Espírito Santo. O cantor ainda passou por São Paulo (Via Funchal), Rio de Janeiro (Vivo Rio), Guarujá (Casa Grande Hotel) e Curitiba (Master Hall).

Na bagagem, o artista trazia o álbum de estreia, “Sean Kingston” (2007), impulsionado pelo megahit “Beautiful Girls”, faixa que sampleia “Stand by Me”, clássico eternizado por Ben E. King (com Jerry Leiber e Mike Stoller).

Deep Purple na Praça do Papa (2006)

Clássico do hard rock, o Deep Purple tocou na Praça do Papa em 2 de dezembro de 2006, numa turnê que aproximou várias capitais brasileiras do repertório da banda. Ian Gillan, Steve Morse, Roger Glover, Ian Paice e Don Airey trouxeram ao ES a turnê “Rapture of the Deep”, que naquele fim de ano costurava uma rota por capitais brasileiras.

MGMT no TIM Festival Vitória (2008)

Outubro de 2008, auge da onda indie. A edição capixaba do TIM Festival leva ao Teatro Universitário da UFES um encontro improvável (e perfeito) entre o frescor psicodélico do MGMT e o lirismo soturno do The National. Em 27 de outubro, às 20h30, com ingressos a R$ 60 por noite, Vitória entra na mesma rota que Rio e São Paulo - e, por algumas horas, o campus de Goiabeiras vira capital do hype.

The Calling em Vitória (2024 e 2025)

Teve shows internacionais nos últimos tempos também. O grupo norte-americano voltou a se aproximar do público capixaba: tocou na Ilha Shows em abril de 2024 e é atração confirmada do Festival Somos Rock, em 4 de outubro de 2025, na Praça do Papa. Dias memoráveis para os fãs de rock.

Banda californiana The Calling desembarcou no ES pela primeira vez em 2024 Crédito: Joshua Shultz

Scorpions em Vitória (2005)

Além dessas datas emblemáticas, o Estado recebeu (em diferentes momentos e formações) atrações como Scorpions, em 2005. Segundo o jornal A Gazeta, assim que os músicos chegaram ao hotel, foram pro quarto e desceram para a piscina, onde encararam cerveja e fritas. À noite, jantaram no Aleixo, com exceção de James Kottak, o baterista americano, que quis comer no Sushi Mar.

O baterista do Scorpions, James Kottak, não resistiu a dar uma canja quando ouviu a banda Rockfour tocando no Jazz Café, quinta-feira. A “jam” passou das 3 da madrugada, regada a uísque. Crédito: CACÁ LIMA/ DIVULGAÇÃO

Outros nomes que já passaram (ou variantes/tributos que lotaram)

Ainda vale ressaltar que o Espírito Santo já recebeu outros projetos-homenagem e tributos de alto padrão a bandas como Supertramp (com o Supertramp Experience) e formações derivadas como a Dire Straits Legacy, que vêm lotando casas como o Espaço Patrick Ribeiro.

Além deles, nomes de vários gêneros musicais, como Ziggy Marley e Magic! trouxeram o melhor do reggae para o Espírito Santo - com direito até clipe em terras capixabas. Também tiveram shows de Soulja Boy, Double You, SOJA, entre outros, que marcaram a história musical do Estado. E você, caro leitor, se recorda de mais algum?

E vem mais por aí

Guarapari entra de vez no mapa dos megaeventos de verão: no dia 2 de janeiro de 2026, o holandês Martin Garrix se apresenta no Brava Beach Club, na Enseada Azul, em um show inédito no Espírito Santo e parte da nova rota do DJ pelo Brasil. O artista por trás de hits como “Animals” e “In The Name Of Love”, deixa claro que o Estado 027 está sempre cogitado nas grandes turnês.

Martin Garrix anuncia show em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram/@martingarrix

