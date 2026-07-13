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Galeria: Enesdança celebra 30ª edição com apresentações que emocionaram o público capixaba

Festival reuniu coreografias de diferentes estilos em uma edição comemorativa marcada pela diversidade e pela excelência artística
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 10:13

30º Enesdança, festival de dança do ES, no Teatro da Ufes
30º Enesdança, festival de dança do ES, no Teatro da Ufes Fernando Madeira

O Enesdança – Encontro Nacional de Dança celebrou sua 30ª edição no último fim de semana, reunindo diversos participantes e mais de 40 grupos em uma programação que destacou o talento de bailarinos de diferentes regiões do país. Ao longo do festival, o público acompanhou apresentações de ballet clássico, jazz, contemporâneo, danças urbanas, sapateado, danças populares e outros estilos.


Na galeria abaixo, reunimos alguns dos momentos que marcaram a edição comemorativa do evento, que, ao longo de três décadas, se consolidou como um dos principais festivais de dança do Espírito Santo e uma referência para a formação e valorização da dança no Brasil.

Confira a galeria abaixo

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