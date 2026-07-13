Galeria: Enesdança celebra 30ª edição com apresentações que emocionaram o público capixaba

O Enesdança – Encontro Nacional de Dança celebrou sua 30ª edição no último fim de semana, reunindo diversos participantes e mais de 40 grupos em uma programação que destacou o talento de bailarinos de diferentes regiões do país. Ao longo do festival, o público acompanhou apresentações de ballet clássico, jazz, contemporâneo, danças urbanas, sapateado, danças populares e outros estilos.





Na galeria abaixo, reunimos alguns dos momentos que marcaram a edição comemorativa do evento, que, ao longo de três décadas, se consolidou como um dos principais festivais de dança do Espírito Santo e uma referência para a formação e valorização da dança no Brasil.