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Férias escolares

De colônias de férias a robótica: veja atrações para crianças na Grande Vitória

Prefeituras, shoppings, colônias de férias e espaços de ciência oferecem programação especial durante o recesso escolar no ES; confira as programações
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 11 de Julho de 2026 às 08:14

De colônias de férias a robótica: veja atrações para crianças na Grande Vitória
De colônias de férias a robótica: veja atrações para crianças na Grande Vitória FamVeld / Shutterstock

Quem vai passar as férias de julho na Grande Vitória não vai ficar sem programação. A região reúne opções para crianças e adolescentes de todas as idades, com atividades que vão de colônias de férias e oficinas de robótica a experiências científicas, sessões no Planetário, espetáculos infantis e atrações gratuitas em shoppings e espaços públicos.


Importante: as informações desta reportagem foram apuradas até a data de publicação. Horários, datas, atrações, valores e demais detalhes da programação podem ser alterados pelos organizadores sem aviso prévio. HZ não se responsabiliza por eventuais mudanças e recomenda que o público confirme as informações nos canais oficiais de cada evento antes de sair de casa.


Confira a seleção preparada por HZ: 

Vitória

Programação de férias da Prefeitura de Vitória

Escola de Ciências, Biologia e História

Quando: terça a sexta-feira, até 24 de julho.

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Atividades: oficinas gratuitas sobre arqueologia, panelas de barro, moqueca capixaba, manguezais e visitas guiadas.

Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, 790, Mário Cypreste (Sambão do Povo), Vitória


Escola da Ciência Física e Escola de Inovação

Quando: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de julho.

Horários: visitas guiadas às 8h, 11h, 13h e 16h; oficinas ao longo do dia.

Atividades: robótica, impressão 3D, realidade virtual, hologramas, caneta 3D e cultura maker.

Endereço: R. Vinte e Três de Maio, 39 - Parque Moscoso, Vitória


Planetário de Vitória

Quando: de 14 a 24 de julho, além de sessões noturnas nos dias 10, 17, 24 e 31 de julho.

Horários: das 8h às 11h e das 14h às 17h; programação noturna das 18h às 20h30.

Atividades: sessões gratuitas sobre o Sistema Solar, reconhecimento do céu, astronautas e filmes sobre astronomia.

Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.


Praça da Ciência

Quando: de 14 a 26 de julho.

Horários: visitas ao acervo de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; oficinas em horários variados.

Atividades: oficinas gratuitas sobre dinossauros, clima, eletricidade, magnetismo, hologramas, metamorfose e outros fenômenos científicos.

Endereço: Av. Américo Buaiz, S/N - Enseada do Suá, Vitória


Colônia Esporte e Lazer no Parque 

Atividades: brincadeiras recreativas, basquete, futmesa, futebol society e futsal.

Público-alvo: crianças e adolescentes de 5 a 17 anos.

Datas: de 14 a 17 e de 21 a 23 de julho.

Horário: das 13h30 às 17h.

Locais: Parque Moscoso, no Centro, e Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, Vitória.

Valor: gratuito.


Planetário de Vitória
Planetário de Vitória André Sobral

Colônias de férias


Clube Ítalo Brasileiro

Endereço: Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi

Período: 13 a 24 de julho

Idade: crianças de 4 e 5 anos

Valores: diária por R$ 155 ou semana completa por R$ 500

Programação: esportes, brincadeiras, aventuras e novas amizades

Descontos: condições especiais para sócios e irmãos

Inscrições: WhatsApp (27) 98875-3832

Maple Bear Vitória – Winter Camp

Data: 13 a 17 de julho

Horário: 13h30 às 17h30

Valores: pacote completo por R$ 550 ou diária por R$ 130

Local: Av. Carlos Moreira Lima, 235, Bento Ferreira

Tema: Around the World – A Journey Through Cultures

Programação: oficinas de craft, culinária temática, brincadeiras com água, gincanas e atividades esportivas em inglês e português

Inscrições: WhatsApp (27) 3207-2004

Toca Escalada Indoor

Datas: 13 a 17 e 20 a 24 de julho

Horário: 13h30 às 17h30

Idade: 6 a 13 anos

Valores: diária por R$ 125 ou passaporte semanal por R$ 500

Local: Rua Neves Armond, 399

Programação: atividades voltadas para escalada indoor e aventura

Inscrições: pelo site da empresa ou Instagram @tocaescalada

A Melhor Colônia

Data: 13 a 17 de julho

Horário: 13h às 18h

Idade: 4 a 14 anos, divididos em grupos

Valores:

Associados do Caxias Esporte Clube: R$ 200

Filhos e netos de militares: R$ 250

Ex-participantes: R$ 300

Novos participantes: R$ 400

Local: Caxias Esporte Clube – Rua Marins Alvarino, 35, Itararé

Inscrições: por link disponibilizado pela organização

Radical Kids

Data: 13 a 24 de julho

Idade: 3 a 12 anos

Horários:

1º turno: 7h30 às 12h30

2º turno: 13h às 18h

Integral: 7h30 às 18h

Valores:

Passaporte avulso (um turno): R$ 124,20

Passaporte integral: R$ 243,20

Pacote com cinco passaportes para um turno: R$ 565,11

Local: Rua Ari Siqueira, 70, Enseada do Suá

Inscrições: WhatsApp (27) 99733-3902 ou presencialmente

Shopping Vitória – SV Kids Férias

Atividades: brincadeiras, oficinas, recreação e atividades criativas.

Atrações: cama elástica, cantinho de leitura, espaço Lego, recreação e pintura com mesas e cavaletes.

Idade: crianças de 2 a 12 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados por um responsável.

Datas e horários: de 10 a 19 de julho, diariamente, das 14h às 18h.

Ingressos: gratuitos, com participação por ordem de chegada e conforme disponibilidade.

Local: Ala Parque, 1º piso.


Programação para as crianças ocupam os shoppings da Grande Vitória
Programação para as crianças ocupam os shoppings da Grande Vitória Arthur Louzada/Divulgação

Cinema Sesc Glória – Férias de Julho

Atividades: exibição gratuita de filmes infantis, clássicos do cinema brasileiro, documentários, retrospectivas e sessões de curtas-metragens.

Período: até 31 de julho.

Horários:

Quarta a sexta: 15h30, 17h30 e 19h

Sábados: 12h, 14h30, 15h30, 17h30 e 18h30

Ingressos: gratuitos, com retirada antecipada pela plataforma Lets Eventos.

Informações: programação completa disponível no site do Sesc Glória.

Vila Velha

Cabana Brincademia

Período: 13 a 31 de julho

Local: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 1067, Praia de Itaparica

Programação: oficinas temáticas, piscina, contato com a natureza, brincadeiras ao ar livre e atividades longe das telas

Valores: pacotes entre R$ 564 e R$ 2.698. Os turnos podem ser compartilhados entre irmãos e amigos

Inscrições e informações: WhatsApp (27) 99997-5788


Maple Bear Vila Velha – Winter Camp

Data: 13 a 17 de julho

Horário: 13h às 17h30

Idade: 3 a 10 anos

Valores: pacote completo por R$ 650 ou diária por R$ 150

Local: Rua Dom Jorge de Menezes, 400, Praia da Costa

Programação: experiências em laboratório, piquenique, jogos cooperativos, dança, música e desafios lúdicos em inglês e português

Inscrições: WhatsApp (27) 3077-1009


Shopping Praia da Costa:


Exposição Mundo dos Robôs

Atividades: exposição com 16 robôs gigantes inspirados em franquias do cinema, como Transformers e Gigantes de Aço.

Período: até 26 de julho.

Horários:

Segunda a sábado: das 10h às 22h

Domingos e feriados: das 14h às 21h

Local: Praça de Eventos, Piso L1.


Shows com Arthurzinho e a Turminha dos Robôs

Atividades: apresentações interativas com personagens temáticos.

Datas e horários: todos os sábados e domingos, às 15h.

Local: Praça de Eventos, Piso L1.


Diversão na Praça

Atividades: recreação infantil com brincadeiras e oficinas.

Datas e horários: sábados e domingos, das 17h às 20h.

Local: Mezanino da Praça de Alimentação, Piso L2.


Tarde Encantada com Teatro Infantil

Programação:

12/07: As Férias dos Animais

19/07: Branca de Neve

26/07: A Princesa e o Sapo

Datas e horários: domingos, às 16h.

Ingressos: gratuitos, com retirada pelo aplicativo do shopping.

Local: Mezanino da Praça de Alimentação, Piso L2.


Programação de férias para as crianças
Programação de férias para as crianças MaLija / Shutterstock

Serra

Shopping Mestre Álvaro 


Pracinha do Mestre

Atividades: brincadeiras tradicionais ao ar livre, como corrida de saco, jogo das argolas, ovo na colher, pique-bandeira, ciranda de roda, vai e vem, desafio do equilíbrio, jogo das sombras e caça ao tesouro.

Datas e horários: sábados (11, 18 e 25 de julho), das 15h às 18h.

Ingressos: gratuitos, com retirada pelo aplicativo Sá+.

Local: Piso L2.


Diversão do Mestre

Atividades: espetáculos teatrais infantis.

Programação:

12 de julho: Festa na Roça

26 de julho: teatro temático de Peter Pan

Datas e horários: domingos (12 e 26 de julho), das 15h às 18h.

Ingressos: gratuitos, com retirada pelo aplicativo Sá+.

Local: Piso L2.


Centros Municipais das Juventudes (Serra)

CMJ Jardim Carapina

Datas: de 13 a 17 de julho.

Programação: gincanas recreativas, oficina de robótica, oficina de crochê, passeio ao Jardim Botânico, pintura em tela, jogos de tabuleiro, torneio esportivo, oficina "Tranças é Ancestralidade", futebol de sabão, pula-pula, show de talentos e torneios esportivos.

Destaque: oficina gratuita de robótica para adolescentes de 12 a 17 anos, com 15 vagas, voltada para montagem e programação de projetos. As incrições para a oficina de robótica devem ser feitas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedy20RtJ7VR31ej3X4Rrh8y2f55lgpKy6lov9Cs3n1Ow4SHQ/viewform?usp=publish-editor

Local: Rua Salvador, s/nº, Boa Vista II, 2º andar do CRAS Jardim Carapina, Serra.


CMJ Planalto Serrano

Datas: de 13 a 17 de julho.

Programação: gincanas recreativas, oficina de capoeira, passeio ao Jardim Botânico, oficina "Tranças é Ancestralidade", oficina de dança, torneios esportivos, jogos de tabuleiro, slam, batalha de rima, dança e encontrão de altinha.

Local: Rua Continental, nº 84, Planalto Serrano Bloco A, em frente à Praça do Trabalhador, Serra.

Valor: todas as atividades são gratuitas.

Informações: presencial nos Centros Municipais das Juventudes (@cmjuventudes).

Cariacica

Moxuara Kids – Especial Moana

  • Atividade: espetáculo teatral gratuito inspirado na personagem Moana.
  • Data: 25 de julho.
  • Horários: sessões às 15h e às 17h.
  • Local: Varanda da Praça de Alimentação, Piso L3 do Shopping Moxuara.
  • Ingressos: gratuitos, mediante inscrição prévia pelo aplicativo Sá App e disponibilidade de vagas.
  • Além da programação especial de férias, o shopping conta com atrações permanentes como o Playtoy Park, com parque de diversões e boliche, o Fire Jump, o brinquedão Space Tron e o espaço recreativo Take Kids.

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