De colônias de férias a robótica: veja atrações para crianças na Grande Vitória

Quem vai passar as férias de julho na Grande Vitória não vai ficar sem programação. A região reúne opções para crianças e adolescentes de todas as idades, com atividades que vão de colônias de férias e oficinas de robótica a experiências científicas, sessões no Planetário, espetáculos infantis e atrações gratuitas em shoppings e espaços públicos.
Importante: as informações desta reportagem foram apuradas até a data de publicação. Horários, datas, atrações, valores e demais detalhes da programação podem ser alterados pelos organizadores sem aviso prévio. HZ não se responsabiliza por eventuais mudanças e recomenda que o público confirme as informações nos canais oficiais de cada evento antes de sair de casa.
Confira a seleção preparada por HZ:
Vitória
Programação de férias da Prefeitura de Vitória
Escola de Ciências, Biologia e História
Quando: terça a sexta-feira, até 24 de julho.
Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Atividades: oficinas gratuitas sobre arqueologia, panelas de barro, moqueca capixaba, manguezais e visitas guiadas.
Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, 790, Mário Cypreste (Sambão do Povo), Vitória
Escola da Ciência Física e Escola de Inovação
Quando: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de julho.
Horários: visitas guiadas às 8h, 11h, 13h e 16h; oficinas ao longo do dia.
Atividades: robótica, impressão 3D, realidade virtual, hologramas, caneta 3D e cultura maker.
Endereço: R. Vinte e Três de Maio, 39 - Parque Moscoso, Vitória
Planetário de Vitória
Quando: de 14 a 24 de julho, além de sessões noturnas nos dias 10, 17, 24 e 31 de julho.
Horários: das 8h às 11h e das 14h às 17h; programação noturna das 18h às 20h30.
Atividades: sessões gratuitas sobre o Sistema Solar, reconhecimento do céu, astronautas e filmes sobre astronomia.
Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Praça da Ciência
Quando: de 14 a 26 de julho.
Horários: visitas ao acervo de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; oficinas em horários variados.
Atividades: oficinas gratuitas sobre dinossauros, clima, eletricidade, magnetismo, hologramas, metamorfose e outros fenômenos científicos.
Endereço: Av. Américo Buaiz, S/N - Enseada do Suá, Vitória
Colônia Esporte e Lazer no Parque
Atividades: brincadeiras recreativas, basquete, futmesa, futebol society e futsal.
Público-alvo: crianças e adolescentes de 5 a 17 anos.
Datas: de 14 a 17 e de 21 a 23 de julho.
Horário: das 13h30 às 17h.
Locais: Parque Moscoso, no Centro, e Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, Vitória.
Valor: gratuito.
Colônias de férias
Clube Ítalo Brasileiro
Endereço: Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi
Período: 13 a 24 de julho
Idade: crianças de 4 e 5 anos
Valores: diária por R$ 155 ou semana completa por R$ 500
Programação: esportes, brincadeiras, aventuras e novas amizades
Descontos: condições especiais para sócios e irmãos
Inscrições: WhatsApp (27) 98875-3832
Maple Bear Vitória – Winter Camp
Data: 13 a 17 de julho
Horário: 13h30 às 17h30
Valores: pacote completo por R$ 550 ou diária por R$ 130
Local: Av. Carlos Moreira Lima, 235, Bento Ferreira
Tema: Around the World – A Journey Through Cultures
Programação: oficinas de craft, culinária temática, brincadeiras com água, gincanas e atividades esportivas em inglês e português
Inscrições: WhatsApp (27) 3207-2004
Toca Escalada Indoor
Datas: 13 a 17 e 20 a 24 de julho
Horário: 13h30 às 17h30
Idade: 6 a 13 anos
Valores: diária por R$ 125 ou passaporte semanal por R$ 500
Local: Rua Neves Armond, 399
Programação: atividades voltadas para escalada indoor e aventura
Inscrições: pelo site da empresa ou Instagram @tocaescalada
A Melhor Colônia
Data: 13 a 17 de julho
Horário: 13h às 18h
Idade: 4 a 14 anos, divididos em grupos
Valores:
Associados do Caxias Esporte Clube: R$ 200
Filhos e netos de militares: R$ 250
Ex-participantes: R$ 300
Novos participantes: R$ 400
Local: Caxias Esporte Clube – Rua Marins Alvarino, 35, Itararé
Inscrições: por link disponibilizado pela organização
Radical Kids
Data: 13 a 24 de julho
Idade: 3 a 12 anos
Horários:
1º turno: 7h30 às 12h30
2º turno: 13h às 18h
Integral: 7h30 às 18h
Valores:
Passaporte avulso (um turno): R$ 124,20
Passaporte integral: R$ 243,20
Pacote com cinco passaportes para um turno: R$ 565,11
Local: Rua Ari Siqueira, 70, Enseada do Suá
Inscrições: WhatsApp (27) 99733-3902 ou presencialmente
Shopping Vitória – SV Kids Férias
Atividades: brincadeiras, oficinas, recreação e atividades criativas.
Atrações: cama elástica, cantinho de leitura, espaço Lego, recreação e pintura com mesas e cavaletes.
Idade: crianças de 2 a 12 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados por um responsável.
Datas e horários: de 10 a 19 de julho, diariamente, das 14h às 18h.
Ingressos: gratuitos, com participação por ordem de chegada e conforme disponibilidade.
Local: Ala Parque, 1º piso.
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Cinema Sesc Glória – Férias de Julho
Atividades: exibição gratuita de filmes infantis, clássicos do cinema brasileiro, documentários, retrospectivas e sessões de curtas-metragens.
Período: até 31 de julho.
Horários:
Quarta a sexta: 15h30, 17h30 e 19h
Sábados: 12h, 14h30, 15h30, 17h30 e 18h30
Ingressos: gratuitos, com retirada antecipada pela plataforma Lets Eventos.
Informações: programação completa disponível no site do Sesc Glória.
Vila Velha
Cabana Brincademia
Período: 13 a 31 de julho
Local: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 1067, Praia de Itaparica
Programação: oficinas temáticas, piscina, contato com a natureza, brincadeiras ao ar livre e atividades longe das telas
Valores: pacotes entre R$ 564 e R$ 2.698. Os turnos podem ser compartilhados entre irmãos e amigos
Inscrições e informações: WhatsApp (27) 99997-5788
Maple Bear Vila Velha – Winter Camp
Data: 13 a 17 de julho
Horário: 13h às 17h30
Idade: 3 a 10 anos
Valores: pacote completo por R$ 650 ou diária por R$ 150
Local: Rua Dom Jorge de Menezes, 400, Praia da Costa
Programação: experiências em laboratório, piquenique, jogos cooperativos, dança, música e desafios lúdicos em inglês e português
Inscrições: WhatsApp (27) 3077-1009
Shopping Praia da Costa:
Exposição Mundo dos Robôs
Atividades: exposição com 16 robôs gigantes inspirados em franquias do cinema, como Transformers e Gigantes de Aço.
Período: até 26 de julho.
Horários:
Segunda a sábado: das 10h às 22h
Domingos e feriados: das 14h às 21h
Local: Praça de Eventos, Piso L1.
Shows com Arthurzinho e a Turminha dos Robôs
Atividades: apresentações interativas com personagens temáticos.
Datas e horários: todos os sábados e domingos, às 15h.
Local: Praça de Eventos, Piso L1.
Diversão na Praça
Atividades: recreação infantil com brincadeiras e oficinas.
Datas e horários: sábados e domingos, das 17h às 20h.
Local: Mezanino da Praça de Alimentação, Piso L2.
Tarde Encantada com Teatro Infantil
Programação:
12/07: As Férias dos Animais
19/07: Branca de Neve
26/07: A Princesa e o Sapo
Datas e horários: domingos, às 16h.
Ingressos: gratuitos, com retirada pelo aplicativo do shopping.
Local: Mezanino da Praça de Alimentação, Piso L2.
Serra
Shopping Mestre Álvaro
Pracinha do Mestre
Atividades: brincadeiras tradicionais ao ar livre, como corrida de saco, jogo das argolas, ovo na colher, pique-bandeira, ciranda de roda, vai e vem, desafio do equilíbrio, jogo das sombras e caça ao tesouro.
Datas e horários: sábados (11, 18 e 25 de julho), das 15h às 18h.
Ingressos: gratuitos, com retirada pelo aplicativo Sá+.
Local: Piso L2.
Diversão do Mestre
Atividades: espetáculos teatrais infantis.
Programação:
12 de julho: Festa na Roça
26 de julho: teatro temático de Peter Pan
Datas e horários: domingos (12 e 26 de julho), das 15h às 18h.
Ingressos: gratuitos, com retirada pelo aplicativo Sá+.
Local: Piso L2.
Centros Municipais das Juventudes (Serra)
CMJ Jardim Carapina
Datas: de 13 a 17 de julho.
Programação: gincanas recreativas, oficina de robótica, oficina de crochê, passeio ao Jardim Botânico, pintura em tela, jogos de tabuleiro, torneio esportivo, oficina "Tranças é Ancestralidade", futebol de sabão, pula-pula, show de talentos e torneios esportivos.
Destaque: oficina gratuita de robótica para adolescentes de 12 a 17 anos, com 15 vagas, voltada para montagem e programação de projetos. As incrições para a oficina de robótica devem ser feitas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedy20RtJ7VR31ej3X4Rrh8y2f55lgpKy6lov9Cs3n1Ow4SHQ/viewform?usp=publish-editor
Local: Rua Salvador, s/nº, Boa Vista II, 2º andar do CRAS Jardim Carapina, Serra.
CMJ Planalto Serrano
Datas: de 13 a 17 de julho.
Programação: gincanas recreativas, oficina de capoeira, passeio ao Jardim Botânico, oficina "Tranças é Ancestralidade", oficina de dança, torneios esportivos, jogos de tabuleiro, slam, batalha de rima, dança e encontrão de altinha.
Local: Rua Continental, nº 84, Planalto Serrano Bloco A, em frente à Praça do Trabalhador, Serra.
Valor: todas as atividades são gratuitas.
Informações: presencial nos Centros Municipais das Juventudes (@cmjuventudes).
Cariacica
Moxuara Kids – Especial Moana
- Atividade: espetáculo teatral gratuito inspirado na personagem Moana.
- Data: 25 de julho.
- Horários: sessões às 15h e às 17h.
- Local: Varanda da Praça de Alimentação, Piso L3 do Shopping Moxuara.
- Ingressos: gratuitos, mediante inscrição prévia pelo aplicativo Sá App e disponibilidade de vagas.
- Além da programação especial de férias, o shopping conta com atrações permanentes como o Playtoy Park, com parque de diversões e boliche, o Fire Jump, o brinquedão Space Tron e o espaço recreativo Take Kids.