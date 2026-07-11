De colônias de férias a robótica: veja atrações para crianças na Grande Vitória

Programação de férias da Prefeitura de Vitória





Escola de Ciências, Biologia e História

Quando: terça a sexta-feira, até 24 de julho.

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Atividades: oficinas gratuitas sobre arqueologia, panelas de barro, moqueca capixaba, manguezais e visitas guiadas.

Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, 790, Mário Cypreste (Sambão do Povo), Vitória





Escola da Ciência Física e Escola de Inovação

Quando: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de julho.

Horários: visitas guiadas às 8h, 11h, 13h e 16h; oficinas ao longo do dia.

Atividades: robótica, impressão 3D, realidade virtual, hologramas, caneta 3D e cultura maker.

Endereço: R. Vinte e Três de Maio, 39 - Parque Moscoso, Vitória





Planetário de Vitória

Quando: de 14 a 24 de julho, além de sessões noturnas nos dias 10, 17, 24 e 31 de julho.

Horários: das 8h às 11h e das 14h às 17h; programação noturna das 18h às 20h30.

Atividades: sessões gratuitas sobre o Sistema Solar, reconhecimento do céu, astronautas e filmes sobre astronomia.

Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.





Praça da Ciência

Quando: de 14 a 26 de julho.

Horários: visitas ao acervo de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; oficinas em horários variados.

Atividades: oficinas gratuitas sobre dinossauros, clima, eletricidade, magnetismo, hologramas, metamorfose e outros fenômenos científicos.

Endereço: Av. Américo Buaiz, S/N - Enseada do Suá, Vitória





Colônia Esporte e Lazer no Parque

Atividades: brincadeiras recreativas, basquete, futmesa, futebol society e futsal.

Público-alvo: crianças e adolescentes de 5 a 17 anos.

Datas: de 14 a 17 e de 21 a 23 de julho.

Horário: das 13h30 às 17h.

Locais: Parque Moscoso, no Centro, e Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, Vitória.

Valor: gratuito.



